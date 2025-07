Écarté des plans de Luis Enrique, Marco Asensio voit son avenir s’écrire loin de Paris. Une porte s’ouvre… mais pas forcément celle qu’il espérait.

Le mercato bat son plein au Paris Saint-Germain et certains noms circulent pour partir plus que pour arriver. Marco Asensio, arrivé librement du Real Madrid il y a deux ans, fait partie des joueurs à placer. Après un prêt peu convaincant à Aston Villa, l’Espagnol n’entre clairement plus dans les plans de Luis Enrique. Et le club de la capitale semble prêt à trancher.