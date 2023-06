Marco Asensio tout proche du PSG !

Marco Asensio a décidé de rejoindre le Paris Saint-Germain à l'expiration de son contrat avec le Real Madrid cet été.

Le joueur de 27 ans a signé un accord à long terme avec le PSG et devrait gagner 10 millions d'euros (8,5 millions de livres sterling) par an entre le salaire et les primes avec le club de Ligue 1.

Le contrat d'Asensio n'est pas encore signé, mais le transfert devrait être finalisé après le dernier match de la saison de Liga de Madrid, qui aura lieu dimanche à Santiago Bernabéu contre l'Athletic Bilbao.

L'international espagnol a également suscité l'intérêt d'Aston Villa, club de Premier League, qui était prêt à offrir une alternative lucrative, mais ce sont les champions de France qui semblent avoir remporté la course à sa signature.

Il est à Madrid depuis sept ans, depuis qu'il a signé à Majorque en 2014. Il a disputé 50 matches avec le club de la Liga cette saison, inscrivant 12 buts et délivrant huit passes décisives.

Au cours de son passage dans la capitale espagnole, Asensio a remporté 17 trophées majeurs : trois Ligues des champions, trois titres de Liga, quatre Coupes du monde des clubs, trois Supercoupes d'Europe, trois Supercoupes d'Espagne et une Copa del Rey.