La recherche de joueurs comme Tavernier s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste et plus coûteux visant à ramener le club au sommet du football mondial. Pour financer ces investissements, le club a récemment annoncé une augmentation de 5 % du prix des abonnements saisonniers. Dans un communiqué, United a déclaré : « Nous avons pour objectif clair de ramener Manchester United au sommet du football national et européen. Nous voulons continuer à investir dans l'équipe et à améliorer nos installations afin que les supporters puissent profiter de la meilleure expérience possible. »

Cette décision a provoqué des tensions avec les groupes de supporters, mais le club insiste sur le fait que ces revenus sont essentiels à sa pérennité. La direction de United a ajouté : « Nous devons également veiller à ce que le club reste financièrement viable en tenant compte de l'inflation et de la hausse des coûts. C'est dans ce contexte que nous avons pris la décision d'augmenter les prix d'environ 5 % dans toutes les zones d'Old Trafford. Cela équivaut à un peu plus de 2 £ par match en moyenne pour les détenteurs d'abonnements saisonniers adultes, et à 1 £ par match pour les moins de 16 ans. »