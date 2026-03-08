Getty
Manchester United prévoit un transfert surprise cet été pour l'attaquant de Bournemouth, âgé de 26 ans, évalué à 40 millions de livres sterling
Remodeler la ligne d'attaque d'Old Trafford
L'entraîneur principal Michael Carrick a été transparent quant aux besoins du club, confirmant récemment que le poste d'ailier gauche était une priorité pour le prochain mercato. S'exprimant sur le manque de profondeur, Carrick a expliqué : « Je pense qu'il faut toujours rechercher l'équilibre entre l'équipe et l'effectif afin d'avoir un maximum de flexibilité, c'est donc certainement un aspect à prendre en compte. »
Selon le Daily Mail, le nom de Tavernier est apparu comme un candidat sérieux lors de ces premières réunions de planification, le club cherchant à recruter des talents ayant fait leurs preuves en Premier League.
- Getty Images Sport
Cibler Tavernier pour renforcer les flancs
Tavernier, qui n'a jamais été sélectionné en équipe nationale, a inscrit six buts et délivré cinq passes décisives cette saison malgré des blessures. Il est à noter que deux de ces buts et passes décisives ont été marqués directement contre United lors d'un match chaotique qui s'est soldé par un match nul 4-4 en décembre dernier, ce qui a permis au club de constater de visu ses capacités. Sa polyvalence et son rythme de travail font de lui une option intéressante pour une équipe de United qui a du mal à trouver son équilibre sur les ailes. Cependant, les Red Devils ne sont pas les seuls à l'admirer, Aston Villa et Nottingham Forest surveillant également la situation du joueur avant le mercato estival.
Bournemouth pourrait être prêt à se séparer de sa star si son prix est atteint. Le club s'est forgé une réputation en vendant ses actifs clés à profit afin de réinvestir dans de nouveaux talents pour le projet d'Andoni Iraola. Tavernier étant sous contrat jusqu'en 2029, tout accord devrait nécessiter une somme d'environ 40 millions de livres sterling pour convaincre les Cherries de le vendre.
Le changement tactique post-Amorim
La ruée soudaine sur les ailiers intervient alors que le club s'éloigne de l'expérience tactique menée sous l'ancien entraîneur Ruben Amorim. La préférence de l'ancienne direction pour les arrières latéraux a conduit à un important remaniement des joueurs traditionnels évoluant sur les ailes, notamment en prêtantMarcus Rashford au FC Barcelone, où il a déjà accumulé 23 contributions à des buts en 37 matchs, et en laissant Alejandro Garnacho partir pour Chelsea, où le jeune joueur commence à trouver ses marques. Aujourd'hui, alors que United revient à une configuration plus familière, le club se retrouve avec des effectifs remarquablement réduits sur les ailes, ce qui oblige l'équipe de recrutement à ratisser large pour trouver des renforts.
Lorsqu'on lui a demandé si le poste d'ailier gauche serait une priorité cet été, Carrick a répondu : « C'est fort probable. » Ce changement de stratégie suggère que United souhaite tourner la page de l'ère des arrières latéraux et revenir à l'identité traditionnelle du club, qui consiste à attaquer avec une véritable largeur et une grande vitesse sur les ailes.
- Getty/GOAL
Ambition financière et frustration des fans
La recherche de joueurs comme Tavernier s'inscrit dans le cadre d'un projet plus vaste et plus coûteux visant à ramener le club au sommet du football mondial. Pour financer ces investissements, le club a récemment annoncé une augmentation de 5 % du prix des abonnements saisonniers. Dans un communiqué, United a déclaré : « Nous avons pour objectif clair de ramener Manchester United au sommet du football national et européen. Nous voulons continuer à investir dans l'équipe et à améliorer nos installations afin que les supporters puissent profiter de la meilleure expérience possible. »
Cette décision a provoqué des tensions avec les groupes de supporters, mais le club insiste sur le fait que ces revenus sont essentiels à sa pérennité. La direction de United a ajouté : « Nous devons également veiller à ce que le club reste financièrement viable en tenant compte de l'inflation et de la hausse des coûts. C'est dans ce contexte que nous avons pris la décision d'augmenter les prix d'environ 5 % dans toutes les zones d'Old Trafford. Cela équivaut à un peu plus de 2 £ par match en moyenne pour les détenteurs d'abonnements saisonniers adultes, et à 1 £ par match pour les moins de 16 ans. »
