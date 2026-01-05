Manchester United, les pistes affriolantes pour remplacer Ruben Amorim

À Old Trafford, l’histoire semble se répéter avec une régularité inquiétante. Manchester United a de nouveau mis fin à l’expérience d’un entraîneur censé incarner le renouveau tant attendu. Le départ de Ruben Amorim, pourtant présenté comme un choix stratégique fort, replonge le club anglais dans une quête aussi cruciale que périlleuse : trouver enfin l’homme capable de briser la malédiction post-Ferguson. Dans un contexte sportif fragile et sous une pression populaire constante, Manchester United explore déjà plusieurs pistes jugées séduisantes pour redonner un cap clair à son projet.
Ruben Amorim out, Man United face à un éternel recommencement
Le limogeage de Ruben Amorim confirme une tendance lourde à Manchester United. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, le club mancunien peine à installer un entraîneur sur la durée, malgré un palmarès encore respectable de sept trophées majeurs sur les treize dernières années. Manchester United a pourtant multiplié les tentatives, enchaînant les profils et les philosophies, sans jamais retrouver la stabilité qui faisait sa force historique. Cette instabilité chronique continue d’alimenter le malaise autour du banc d’Old Trafford.
De David Moyes à Erik ten Hag, en passant par Louis van Gaal, José Mourinho ou Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a vu défiler dix entraîneurs, intérimaires compris. Ruben Amorim apparaissait comme un pari audacieux mais cohérent, soutenu notamment par Sir Jim Ratcliffe, qui avait consenti d’importants efforts pour attirer le technicien portugais en provenance du Sporting CP. Cependant, l’adaptation à une institution aussi exigeante que Manchester United s’est révélée plus complexe que prévu, confirmant une nouvelle fois la difficulté de succéder à Ferguson.
Des profils alléchants étudiés par les dirigeants mancuniens
À peine le départ de Ruben Amorim acté, Manchester United s’est retrouvé au cœur des spéculations. En attendant une nomination définitive, Darren Fletcher assure l’intérim, mais les dirigeants mancuniens travaillent déjà sur plusieurs options. Selon la presse anglaise citée par Foot Mercato, Manchester United cible des entraîneurs aux profils variés, mêlant expérience internationale et projets en pleine ascension, preuve d’une réflexion encore ouverte sur l’identité sportive à adopter.
Parmi les premiers noms évoqués autour de Manchester United figure Enzo Maresca, récemment libéré de son engagement avec Chelsea. Des techniciens sans club comme Xavi, Michael Carrick ou Gareth Southgate sont également cités, tout comme Zinedine Zidane, dont l’avenir semble toutefois davantage lié à la sélection française. Manchester United surveille aussi Unai Emery, auteur d’un travail très apprécié à Aston Villa, même si son départ paraît difficile à envisager à court terme.
Oliver Glasner, une option crédible pour Manchester United ?
Un nom revient avec insistance dans les discussions : Oliver Glasner. En fin de contrat avec Crystal Palace, l’Autrichien séduit une partie de la direction de Manchester United grâce à son travail structuré et à ses résultats convaincants. Déjà évoqué lorsque la situation de Ruben Amorim commençait à se fragiliser, Glasner serait aujourd’hui l’un des profils les plus sérieusement étudiés par les décideurs mancuniens.
Mais Manchester United ne limite pas sa réflexion à un seul candidat. D’autres entraîneurs en activité figurent sur la shortlist, à l’image d’Andoni Iraola, salué pour ses performances à Bournemouth, ou d’Eddie Howe, actuellement sous pression à Newcastle malgré un bilan globalement positif. Roberto De Zerbi, déjà approché par le passé lorsque Manchester United suivait son travail en Angleterre, reste également dans les esprits, preuve de l’étendue des pistes envisagées.
Un banc toujours aussi instable à Old Trafford
Cette nouvelle phase de transition illustre une réalité persistante : le banc de Manchester United est devenu l’un des plus exposés du football européen. Chaque entraîneur arrive avec l’étiquette de sauveur avant de se heurter à une pression médiatique et sportive difficilement soutenable. La succession de projets avortés renforce l’idée d’un siège devenu presque « éjectable », loin de la stabilité qui caractérisait l’ère Ferguson.
En interne, certains évoquent même la possibilité, certes marginale, de voir Darren Fletcher prolonger l’intérim. Mais à ce stade, Manchester United semble privilégier un profil plus expérimenté pour tenter d’enrayer cette spirale négative. Le choix du prochain entraîneur sera donc déterminant, tant pour l’identité de jeu que pour la crédibilité du projet sportif à moyen terme.