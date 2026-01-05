Manchester United, les pistes affriolantes pour remplacer Ruben Amorim

Le limogeage de Ruben Amorim confirme une tendance lourde à Manchester United. Depuis le départ de Sir Alex Ferguson en 2013, le club mancunien peine à installer un entraîneur sur la durée, malgré un palmarès encore respectable de sept trophées majeurs sur les treize dernières années. Manchester United a pourtant multiplié les tentatives, enchaînant les profils et les philosophies, sans jamais retrouver la stabilité qui faisait sa force historique. Cette instabilité chronique continue d’alimenter le malaise autour du banc d’Old Trafford.

De David Moyes à Erik ten Hag, en passant par Louis van Gaal, José Mourinho ou Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United a vu défiler dix entraîneurs, intérimaires compris. Ruben Amorim apparaissait comme un pari audacieux mais cohérent, soutenu notamment par Sir Jim Ratcliffe, qui avait consenti d’importants efforts pour attirer le technicien portugais en provenance du Sporting CP. Cependant, l’adaptation à une institution aussi exigeante que Manchester United s’est révélée plus complexe que prévu, confirmant une nouvelle fois la difficulté de succéder à Ferguson.