Depuis qu’il a succédé à Ruben Amorim, Carrick a totalement revigoré l’atmosphère à Manchester United, et les voix réclamant sa nomination définitive se multiplient. Après une victoire précieuse 1-0 sur Chelsea à Stamford Bridge, grâce à un but décisif de Matheus Cunha, les Red Devils ont creusé un écart significatif dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Cette rencontre porte à huit le nombre de victoires de Carrick en douze matchs, série au cours de laquelle il a récolté 26 points, soit plus que tout autre entraîneur de Premier League sur la période.

L’ancien milieu de terrain mancunien Owen Hargreaves estime les preuves désormais irréfutables. Invité de TNT Sports, il a affirmé que la quête d’un nouveau manager devait commencer et s’achever avec l’actuel occupant du banc. « Il a prouvé qu’il était à la hauteur », a déclaré Hargreaves. « Depuis qu’il a pris les rênes, ils sont la meilleure équipe de Premier League. Ils ont battu Man City et Arsenal, les deux meilleures équipes de cette division. Il a montré qu’il savait mettre en place un plan de jeu basé sur la contre-attaque ; de toute évidence, ils ont fait quelque chose de similaire aujourd’hui. »