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Manchester United est averti : la décision concernant Michael Carrick est « totalement absurde », alors que les Red Devils s’apprêtent à nommer leur prochain entraîneur permanent
Les performances intérimaires méritent une reconnaissance pérenne
Depuis qu’il a succédé à Ruben Amorim, Carrick a totalement revigoré l’atmosphère à Manchester United, et les voix réclamant sa nomination définitive se multiplient. Après une victoire précieuse 1-0 sur Chelsea à Stamford Bridge, grâce à un but décisif de Matheus Cunha, les Red Devils ont creusé un écart significatif dans la course à la qualification pour la Ligue des champions. Cette rencontre porte à huit le nombre de victoires de Carrick en douze matchs, série au cours de laquelle il a récolté 26 points, soit plus que tout autre entraîneur de Premier League sur la période.
L’ancien milieu de terrain mancunien Owen Hargreaves estime les preuves désormais irréfutables. Invité de TNT Sports, il a affirmé que la quête d’un nouveau manager devait commencer et s’achever avec l’actuel occupant du banc. « Il a prouvé qu’il était à la hauteur », a déclaré Hargreaves. « Depuis qu’il a pris les rênes, ils sont la meilleure équipe de Premier League. Ils ont battu Man City et Arsenal, les deux meilleures équipes de cette division. Il a montré qu’il savait mettre en place un plan de jeu basé sur la contre-attaque ; de toute évidence, ils ont fait quelque chose de similaire aujourd’hui. »
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Les spécialistes craignent un camouflet et ne cachent pas leur colère
L’hypothèse d’un départ de Manchester United vers un autre entraîneur cet été surprend les observateurs de la tactique du club. La légende de Chelsea Ashley Cole s’est montré cinglant à l’idée que les Red Devils écartent Michael Carrick au profit d’un candidat externe. « En toute logique, c’est déjà acquis », tranche-t-il. « Ce serait absurde de ne pas lui confier le poste. Il est arrivé, a récolté plus de points que quiconque dans n’importe quelle autre équipe. Que demander de plus ? Ce ne serait même pas un pari, juste une évidence. Il a fait ses preuves. »
Hargreaves abonde dans le même sens : « Carrick connaît parfaitement ses joueurs, c’est sans doute pourquoi il est là. Il mesure la pression qui accompagne le maillot des Red Devils. Il les positionne de manière optimale, là où ils sont les plus efficaces, et ils élèvent leur niveau de jeu. Ne pas lui confier le poste après lui avoir déjà fait confiance, alors que personne ne s’y attendait, serait tout bonnement absurde. »
Carrick s’exprime sur son avenir à Old Trafford
Alors que les experts s’expriment à sa place, Carrick s’est quant à lui gardé de tout commentaire, tout en ne cachant pas son attachement à ce poste. L’ancien international anglais a admis qu’il souhaitait occuper ce poste sur le long terme, même s’il reste tributaire de la décision finale du conseil d’administration. « J’adore être ici. Je comprends la situation, cela ne dépend pas vraiment de moi », a admis Carrick. « On veut faire partie de soirées comme celle-ci, de moments exceptionnels, créer une équipe. Je n'ai pas de calendrier précis. »
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Poser les bases d’un jeu gagnant
Le redressement opéré sous la houlette de Carrick est tout simplement remarquable : depuis son arrivée, l’entraîneur par intérim a récolté 26 points, soit plus que n’importe quel autre technicien de la division sur la même période. Il s’est attaché à redonner confiance à l’équipe et à faire en sorte que les joueurs prennent pleinement conscience de l’importance de représenter ce grand club.
« Il faut qu’ils se sentent bien, qu’ils comprennent et apprécient de jouer pour ce grand club », explique Carrick. « On oublie parfois facilement la situation dans laquelle on se trouve. Ensuite, il s’agit de les faire évoluer dans un système qui convienne à chacun. Je pense qu’on peut mieux jouer, je pense qu’il y a encore beaucoup de progrès à faire. Nous avons de bons joueurs, un bon effectif, et nous voulons simplement continuer à progresser. Nous pouvons encore élever notre niveau de jeu, mais les résultats obtenus nous permettent de bâtir une dynamique solide. Nous restons concentrés et, sans nous enflammer, nous savourons la victoire de ce soir. »