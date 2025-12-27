Parfois, un match suffit à raconter bien plus qu’un simple résultat. Dans l’intensité de la Premier League, certains gestes, certaines décisions prises sur le terrain, traduisent une confiance nouvelle et une prise de pouvoir assumée. À l’extérieur, face à une équipe coriace, Rayan Cherki a fait basculer la rencontre tout en livrant un discours fort après le coup de sifflet final. Une sortie qui ne manquera pas de faire parler Pep Guardiola.
Manchester City, Rayan Cherki défie Pep Guardiola
Le match sensationnel de Rayan Cherki face à Nottingham Forest
Manchester City s’est imposé samedi sur la pelouse de Nottingham Forest (1-2), lors de la 18e journée de Premier League, grâce à une prestation de très haut niveau de Rayan Cherki. Titulaire dans l’entrejeu, Rayan Cherki a d’abord été passeur décisif avant de devenir buteur, incarnant à lui seul le tournant du match pour les Citizens. Cette victoire permet à Manchester City de prendre provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat d’Arsenal face à Brighton.
Dès le retour des vestiaires, Rayan Cherki a frappé un premier coup. À la 48e minute, le numéro 10 mancunien a parfaitement servi Tijjani Reijnders pour l’ouverture du score. Déjà omniprésent dans l’animation offensive, Rayan Cherki a continué d’imprimer son rythme, multipliant les prises d’initiative et les passes verticales qui ont mis la défense adverse sous pression constante.
Cherki n’a pas respecté les consignes de Pep Guardiola
Interrogé après la rencontre par Canal+, Rayan Cherki est revenu sur son action décisive avec une franchise qui n’est pas passée inaperçue. Invité à choisir entre son but et sa passe décisive, Rayan Cherki a répondu sans hésitation : « J’ai préféré la passe décisive ». Une réponse qui reflète sa vision du jeu mais aussi son rôle grandissant dans le collectif de Manchester City.
Plus marquant encore, Rayan Cherki a reconnu s’être affranchi des consignes de Pep Guardiola sur cette action clé. « Je n’ai pas trop écouté les consignes du coach. Il avait envie que je reste excentré, j’ai senti qu’il fallait aller dans l’axe. C’était le bon moment et puis j’ai réussi à délivrer une belle passe pour Tijjani qui a mis un très beau but. » Une déclaration forte, qui illustre la confiance totale affichée par Rayan Cherki dans ses choix sur le terrain.
Des chiffres qui confirment l’explosion de Cherki avec Man City
Au-delà de cette rencontre, Rayan Cherki s’impose désormais comme l’un des hommes forts de la Premier League. Co-meilleur passeur du championnat avec Bruno Fernandes, Rayan Cherki totalise sept passes décisives, toutes délivrées entre début novembre et fin décembre. Aucun joueur n’a fait mieux sur cette période dans les cinq grands championnats européens, un indicateur fort de son influence actuelle.
Toujours aussi lucide, Rayan Cherki a résumé sa philosophie offensive au micro de Canal+ : « J’aime délivrer des belles passes et procurer du plaisir à mes coéquipiers, je suis très heureux ». En championnat, Rayan Cherki a également inscrit son deuxième but de la saison face à Nottingham Forest, sur une frappe tendue du pied droit après un second ballon mal repoussé.
Rayan Cherki impulse une confiance totale à Manchester City
Revenant sur ce but décisif inscrit à la 83e minute, Rayan Cherki n’a pas caché son importance dans le contexte du match. « C’est un but qui vaut très cher », a-t-il expliqué. « On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés à l’entraînement. On sait que quand on joue un deuxième ballon, c’est très important de les gagner. J’ai pris ma chance et ça a fait but, je suis très content. »
Manchester City a désormais bouclé son année civile 2025. Pour Rayan Cherki et ses coéquipiers, le prochain rendez-vous est fixé au jour de l’An, avec un déplacement sur la pelouse de Sunderland. Une nouvelle occasion pour Rayan Cherki de confirmer qu’à Manchester City, son audace n’est plus une promesse, mais une réalité assumée.