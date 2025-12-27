Manchester City, Rayan Cherki défie Pep Guardiola

Manchester City s’est imposé samedi sur la pelouse de Nottingham Forest (1-2), lors de la 18e journée de Premier League, grâce à une prestation de très haut niveau de Rayan Cherki. Titulaire dans l’entrejeu, Rayan Cherki a d’abord été passeur décisif avant de devenir buteur, incarnant à lui seul le tournant du match pour les Citizens. Cette victoire permet à Manchester City de prendre provisoirement la tête du championnat, en attendant le résultat d’Arsenal face à Brighton.

Dès le retour des vestiaires, Rayan Cherki a frappé un premier coup. À la 48e minute, le numéro 10 mancunien a parfaitement servi Tijjani Reijnders pour l’ouverture du score. Déjà omniprésent dans l’animation offensive, Rayan Cherki a continué d’imprimer son rythme, multipliant les prises d’initiative et les passes verticales qui ont mis la défense adverse sous pression constante.