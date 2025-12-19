Manchester City, l'énorme coup de pression de Guardiola à Rayan Cherki

Arrivé cet été à Manchester City en provenance de l’OL, Rayan Cherki a rapidement trouvé sa place dans un effectif pourtant saturé de stars. Pep Guardiola n’a pas caché sa satisfaction à l’égard de l’ancien Lyonnais, se disant « très satisfait » de son rendement et le qualifiant même de joueur « vraiment impressionnant ». À seulement 22 ans, Rayan Cherki vit sa première expérience à l’étranger et affiche déjà des statistiques solides : cinq buts et huit passes décisives toutes compétitions confondues, malgré un temps de jeu parfois mesuré par Pep Guardiola.

Interrogé en conférence de presse, Pep Guardiola a dressé un premier bilan nuancé, mais éloquent : « Vraiment bon, surtout à son âge et avec la personnalité qui est la sienne ». Le technicien catalan a également souligné le naturel de Rayan Cherki dans le jeu : « C’est un gars qui joue comme s’il jouait dans la rue ». Une liberté qui plaît à Pep Guardiola, mais qui ne l’empêche pas d’annoncer la couleur : « Mais je vais le pousser. Je ne vais pas lui faire trop de compliments ».