Les notes de Man City : Cherki encore décisif, Haaland éteint, la victoire au bout du suspense

Gianluigi Donnarumma (6)

Un match en demi-teinte : quelques arrêts faciles, une relance ratée, et un ballon relâché qui aurait pu coûter cher. Solide mais pas rassurant.

Matheus Nunes (5)

Généreux offensivement mais trop souvent battu dans son dos. Sur le but, il est pris dans le tempo du jeu et ne parvient pas à couper l’action.

Ruben Dias (5)

Trop nerveux, averti en première période, il a souvent joué à la limite. A manqué d’autorité pour maintenir sa ligne en place.

Josko Gvardiol (6)

Pris sur l’égalisation, mais sa projection a déclenché l’action du premier but. Une partition contrastée, entre fébrilité défensive et culot offensif.

Nico O'Reilly (5)

Un match compliqué : sanctionné d’un jaune, en retard sur son vis-à-vis, et absent sur l’égalisation. Encore tendre à ce niveau.