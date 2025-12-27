Ce n’était pas le Manchester City des grands jours, mais les trois points sont là. Sur la pelouse du City Ground, les hommes de Pep Guardiola ont été malmenés par une équipe de Nottingham Forest joueuse, intense, et opportuniste. Bousculés en seconde période après avoir ouvert le score, les Citizens ont tremblé, concédé l’égalisation… avant que Rayan Cherki ne refasse des siennes. Déjà étincelant contre West Ham, le Français a signé une prestation haut de gamme en ce lendemain de Noël : passe décisive, puis but de la victoire. Sans lui, la série aurait pu s’arrêter.
Les notes de Man City : Cherki encore décisif, Haaland éteint, la victoire au bout du suspense
Gardien de but et défense
Gianluigi Donnarumma (6)
Un match en demi-teinte : quelques arrêts faciles, une relance ratée, et un ballon relâché qui aurait pu coûter cher. Solide mais pas rassurant.
Matheus Nunes (5)
Généreux offensivement mais trop souvent battu dans son dos. Sur le but, il est pris dans le tempo du jeu et ne parvient pas à couper l’action.
Ruben Dias (5)
Trop nerveux, averti en première période, il a souvent joué à la limite. A manqué d’autorité pour maintenir sa ligne en place.
Josko Gvardiol (6)
Pris sur l’égalisation, mais sa projection a déclenché l’action du premier but. Une partition contrastée, entre fébrilité défensive et culot offensif.
Nico O'Reilly (5)
Un match compliqué : sanctionné d’un jaune, en retard sur son vis-à-vis, et absent sur l’égalisation. Encore tendre à ce niveau.
Milieu de terrain
Bernardo Silva (5)
Effacé. N’a jamais vraiment trouvé le bon rythme et s’est souvent retrouvé dépassé à la perte du ballon.
Nico Gonzalez (5)
Manque de mobilité et d’impact. Dépassé dans les transitions rapides de Forest, il a fini le match à bout de souffle.
Tijjani Reijnders (6)
Un but qui sauve une prestation moyenne. Présent dans la surface mais peu influent dans la maîtrise collective. Remplacé logiquement.
Attaque
Rayan Cherki (9)
Un autre match, une autre masterclass. Il éclaire le jeu, crée le danger, offre un but, et claque le but de la victoire. Éblouissant.
Erling Haaland (5)
Invisible ou presque. Pris en tenaille, maladroit sur sa seule occasion franche. Un match à oublier.
Phil Foden (7)
Un des rares à combiner proprement avec Cherki. Précieux dans les petits espaces, mais bute sur un grand gardien.
Remplaçants et entraîneur
Savinho (6)
Intéressant à l’entrée, il a provoqué et tenté sa chance. De la fraîcheur bienvenue sur le front de l’attaque.
Nathan Aké (N/A)
Entré dans les derniers instants pour verrouiller le score.
Pep Guardiola (6)
Pas le meilleur visage de City mais l’essentiel est là. Son équipe a tremblé, mais le coaching (et Cherki) a fini par faire la différence.