Man City, la réponse ferme de Pep Guardiola à Rayan Cherki

Rayan Cherki s’est imposé comme l’homme décisif de Manchester City lors de la 18e journée de Premier League (1-2). D’abord passeur pour Tijjani Reijnders, puis buteur à la 83e minute, l’ancien Lyonnais a permis à son équipe de s’imposer et de conforter sa deuxième place au classement derrière Arsenal. Une prestation qui a naturellement attiré l’attention des médias et des supporters. Pep Guardiola n’a pas manqué de souligner l’impact immédiat de Rayan Cherki : « Quand on signe un joueur, on attend toujours le meilleur. Il a fait une passe décisive fantastique, il a inscrit le but de la victoire. »

Si Pep Guardiola reconnaît le talent et l’efficacité de Rayan Cherki, il ne cache pas la complexité de leur relation. Le technicien catalan a expliqué avec franchise. « Depuis le premier jour, j’ai ce sentiment avec Rayan : parfois je lui crie dessus, parfois j’ai envie de l’embrasser. Il y a toujours ce sentiment ambivalent avec lui », révèle-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport. Cette ambivalence traduit le défi permanent pour Guardiola : laisser libre cours à l’inspiration de Cherki tout en maintenant la rigueur tactique nécessaire au collectif.