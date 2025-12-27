Depuis son arrivée à Manchester City, Rayan Cherki continue de surprendre par son talent et sa capacité à faire basculer les matchs. Ce samedi, sur le terrain de Nottingham Forest, le Français a signé une performance exceptionnelle, offrant une passe décisive et inscrivant le but de la victoire (1-2), au grand dam et au grand plaisir de Pep Guardiola. Mais derrière cette maîtrise technique et ce sens du jeu, le coach espagnol garde un œil attentif sur les libertés prises par son jeune joueur, révélant un équilibre subtil entre admiration et exigence.
Man City, la réponse ferme de Pep Guardiola à Rayan Cherki
- Getty Images Sport
La masterclass de Rayan Cherki face à Nottingham
Rayan Cherki s’est imposé comme l’homme décisif de Manchester City lors de la 18e journée de Premier League (1-2). D’abord passeur pour Tijjani Reijnders, puis buteur à la 83e minute, l’ancien Lyonnais a permis à son équipe de s’imposer et de conforter sa deuxième place au classement derrière Arsenal. Une prestation qui a naturellement attiré l’attention des médias et des supporters. Pep Guardiola n’a pas manqué de souligner l’impact immédiat de Rayan Cherki : « Quand on signe un joueur, on attend toujours le meilleur. Il a fait une passe décisive fantastique, il a inscrit le but de la victoire. »
Si Pep Guardiola reconnaît le talent et l’efficacité de Rayan Cherki, il ne cache pas la complexité de leur relation. Le technicien catalan a expliqué avec franchise. « Depuis le premier jour, j’ai ce sentiment avec Rayan : parfois je lui crie dessus, parfois j’ai envie de l’embrasser. Il y a toujours ce sentiment ambivalent avec lui », révèle-t-il dans des propos rapportés par RMC Sport. Cette ambivalence traduit le défi permanent pour Guardiola : laisser libre cours à l’inspiration de Cherki tout en maintenant la rigueur tactique nécessaire au collectif.
- Getty Images Sport
Pep Guardiola n’en veut pas à Rayan Cherki
Cette dualité s’est notamment illustrée lors de la passe décisive délivrée pour Reijnders. Rayan Cherki a reconnu au micro de Canal+ avoir pris des libertés avec les consignes : « Je n'ai pas trop écouté les consignes du coach. Il avait envie que je reste excentré, j'ai senti qu'il fallait aller dans l'axe. C'était le bon moment et puis j'ai réussi à délivrer une belle passe pour Tijjani qui a mis un très beau but. »
Malgré cette initiative, Pep Guardiola n’a pas réprimandé le Français et a assumé la nécessité de canaliser son talent : « Je dois lui permettre de s’exprimer son talent incroyable. » Ces mots montrent que le coach valorise la créativité tout en fixant un cadre clair. Pour Rayan Cherki, cette confiance publique est un signal fort pour s’affirmer sur le long terme à Manchester City, tout en respectant l’exigence de l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Cette combinaison d’indépendance et de discipline sera essentielle pour que Cherki transforme ses éclats ponctuels en régularité et s’impose durablement au plus haut niveau, sous le regard exigeant de Pep Guardiola.