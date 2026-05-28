Selon le site sportif polonais Przeglad Sportowy Onet, le Borussia Dortmund aurait manifesté son intérêt pour Kacper Potulski, âgé de seulement 18 ans et évoluant au Mainz 05, mais se serait heurté à un refus catégorique du club rhénan malgré une offre s'élevant à pas moins de 20 millions d'euros.
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Malgré une offre de transfert mirobolante, le BVB aurait essuyé un refus concernant la jeune pépite de la Bundesliga
Fin avril, l’ancien joueur de Bundesliga Tomasz Hajto, alors consultant pour Polsat Sport, affirmait que plusieurs clubs allemands suivaient déjà son jeune compatriote.
« D’après mes sources, plusieurs clubs allemands ont déjà Kacper dans leur viseur, comme Leverkusen et Dortmund. Mais des formations anglaises et italiennes s’intéressent aussi à lui », avait affirmé Hajto, ajoutant qu’un club devrait probablement débourser « environ 30 millions d’euros » pour s’attacher les services du défenseur central.
Toutefois, le doute subsiste quant à la présence du BVB dans la course au défenseur central, surtout après l’arrivée de Joane Gadou (RB Salzbourg) pour 20 millions d’euros, censée renforcer l’axe défensif.
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Potulski surprend le FC Bayern, s'impose face à Mayence 05... puis retourne sur le banc
Potulski a réussi à passer de l'équipe réserve du club rhénan à l'équipe première avant même la trêve hivernale, après avoir gravi tous les échelons des équipes de jeunes de Mayence depuis 2023. C'est en Ligue Europa Conférence que le jeune homme de 18 ans a d'abord pu faire ses preuves ; il a convaincu sur toute la ligne et a finalement fait ses débuts dans le onze de départ en Bundesliga fin novembre.
Dès sa deuxième sortie en championnat, il a d’ailleurs ouvert son compteur buts, et de quelle manière : en inscrivant l’unique réussite du match face au Bayern Munich, sur la pelouse de l’Allianz Arena. Sa performance face au champion en titre l’a immédiatement propulsé sur le devant de la scène nationale.
Pourtant, son temps de jeu a considérablement diminué à partir de mars, sous les ordres de l’entraîneur Urs Fischer. Jusqu’au début mai, Potulski a passé plus de 90 minutes sur le banc lors de cinq des sept matchs disputés ; ce n’est que dans la dernière ligne droite de la saison que Fischer a de nouveau fait appel à ce joyau de la défense. Cette relégation temporaire n’est toutefois pas restée sans conséquences pour le jeune Mainçois.
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Potulski pourrait quitter Mayence 05 dans les prochains jours. Selon nos informations, le jeune joueur s’interrogerait déjà sur son avenir.
Pour la deuxième fois en douze mois, il a changé d’agent – cédant en partie aux pressions de son père – et est désormais représenté par Sports360. Un changement qui pourrait précipiter un transfert prochain. « Le garçon pourrait bientôt se demander pourquoi il devrait rester à Mayence, s’il joue d’abord très bien, puis plus du tout. C’est un danger », a averti Hajto, mettant en garde les responsables de Mayence contre une gestion trop négligente de ce talent exceptionnel. « Kacper a toujours su saisir ses chances et a livré de solides performances », a-t-il ajouté, ne comprenant pas pourquoi Potulski a été écarté par moments sous les ordres de Fischer.
Malgré ces légères tensions, Potulski devrait toutefois demeurer un pilier du club. C’est ce qu’a souligné le directeur sportif Niko Bungert, en référence au contrat qui court jusqu’en 2028 : « L’avenir appartient à Kacper. Il possède des qualités incroyables et sera régulièrement sur le terrain chez nous à l’avenir. J’en suis certain. »
Le jeune homme de 18 ans a été convoqué pour les prochains matchs amicaux contre l’Ukraine et le Nigeria, et pourrait ainsi franchir une nouvelle étape après seulement deux sélections avec les U21.