Malgré une offre de transfert mirobolante, le BVB aurait essuyé un refus concernant la jeune pépite de la Bundesliga

Potulski a réussi à passer de l'équipe réserve du club rhénan à l'équipe première avant même la trêve hivernale, après avoir gravi tous les échelons des équipes de jeunes de Mayence depuis 2023. C'est en Ligue Europa Conférence que le jeune homme de 18 ans a d'abord pu faire ses preuves ; il a convaincu sur toute la ligne et a finalement fait ses débuts dans le onze de départ en Bundesliga fin novembre.

Dès sa deuxième sortie en championnat, il a d’ailleurs ouvert son compteur buts, et de quelle manière : en inscrivant l’unique réussite du match face au Bayern Munich, sur la pelouse de l’Allianz Arena. Sa performance face au champion en titre l’a immédiatement propulsé sur le devant de la scène nationale.

Pourtant, son temps de jeu a considérablement diminué à partir de mars, sous les ordres de l’entraîneur Urs Fischer. Jusqu’au début mai, Potulski a passé plus de 90 minutes sur le banc lors de cinq des sept matchs disputés ; ce n’est que dans la dernière ligne droite de la saison que Fischer a de nouveau fait appel à ce joyau de la défense. Cette relégation temporaire n’est toutefois pas restée sans conséquences pour le jeune Mainçois.