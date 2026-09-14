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Gianluca Minchiotti

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Maifredi : « Juventus, il ne fallait pas confirmer Spalletti, il répond toujours avec des explications alambiquées »

Juventus FC
L. Spalletti

L’ancien entraîneur de la Juventus en 1990-1991 commente la mauvaise passe du club turinois

Gigi Maifredi, entraîneur de la Juventus lors de la saison 1990-91, interrogé par TuttoJuve.com, évoque la période difficile de la Juventus : "La Juventus est une équipe qui n’a pas encore trouvé son identité, elle peut montrer par séquences un beau jeu puis commettre des erreurs banales comme celles d’hier soir".


Les buts encaissés en fin de match contre Sassuolo : "C’est de la folie. Ensuite, beaucoup se retranchent derrière les blessures, mais l’équipe peut supporter l’absence de Locatelli. En revanche, il faut avoir en interne un enthousiasme qu’ils n’ont pas en ce moment, tout le monde a le sentiment d’être mis à l’épreuve".



  • Sur Spalletti : « Si quelqu’un ne t’amène pas en Ligue des champions et que tu le gardes quoi qu’il arrive, cela veut dire que tu ne l’as pas évalué. Il ne fallait pas le confirmer, puis il répond toujours avec ses explications alambiquées. Peut-être que les supporters de la Juventus sont déjà à bout de patience. Les supporters voudraient revoir Antonio Conte ? Mais bien sûr, celui qu’il fallait prendre, c’était justement Conte. Si ensuite la propriété tient encore compte de ce qui s’est passé par le passé, c’est parce qu’elle est un peu susceptible. Le problème, c’est que tout se retourne contre la Juventus ».


    Le système : « J’ai toujours critiqué le 4-2-3-1, parce que selon moi c’est un système autodestructeur. Le 4-3-3 peut apporter davantage de satisfaction, et puis la Juve a les joueurs pour pratiquer ce type de football. Spalletti devra, à mon avis, trouver plus de clarté dans tous les domaines, surtout dans les rôles ».


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