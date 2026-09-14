Gigi Maifredi, entraîneur de la Juventus lors de la saison 1990-91, interrogé par TuttoJuve.com, évoque la période difficile de la Juventus : "La Juventus est une équipe qui n’a pas encore trouvé son identité, elle peut montrer par séquences un beau jeu puis commettre des erreurs banales comme celles d’hier soir".





Les buts encaissés en fin de match contre Sassuolo : "C’est de la folie. Ensuite, beaucoup se retranchent derrière les blessures, mais l’équipe peut supporter l’absence de Locatelli. En revanche, il faut avoir en interne un enthousiasme qu’ils n’ont pas en ce moment, tout le monde a le sentiment d’être mis à l’épreuve".







