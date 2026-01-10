Luis Pacheco au PSG, c’est confirmé !

L’intérêt du PSG pour Luis Pacheco ne date pas d’hier. Dès le mois dernier, un média spécialisé suivant l’actualité de Palmeiras évoquait une attention particulière portée par Paris sur le jeune milieu défensif. Longtemps perçue comme une simple rumeur locale, cette information vient de franchir un cap.

Lors d’une intervention sur DAZN Football, Fabrizio Romano a indirectement confirmé que le PSG travaille déjà sur des dossiers d’avenir, tout en éteignant une autre rumeur. Le journaliste italien a tenu à démentir les bruits concernant un possible départ de Luis Enrique, rappelant que cette information provenait d’un compte X sans fondement et qu’elle avait déjà été balayée par Luis Campos. Selon Romano, Luis Enrique se sent bien à Paris et prépare activement la suite avec sa direction sportive.