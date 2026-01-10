Le Paris Saint-Germain prépare l’avenir sans bruit. Alors que le mercato hivernal s’annonce calme côté arrivées, le club parisien travaille en coulisses sur des profils très ciblés pour la saison prochaine. Parmi eux, un jeune talent brésilien attire l’attention depuis plusieurs semaines. Son nom revient désormais avec insistance, et cette fois, la source pèse lourd.
Luis Pacheco au PSG, c’est confirmé !
- AFP
Une piste brésilienne qui gagne en crédibilité
L’intérêt du PSG pour Luis Pacheco ne date pas d’hier. Dès le mois dernier, un média spécialisé suivant l’actualité de Palmeiras évoquait une attention particulière portée par Paris sur le jeune milieu défensif. Longtemps perçue comme une simple rumeur locale, cette information vient de franchir un cap.
Lors d’une intervention sur DAZN Football, Fabrizio Romano a indirectement confirmé que le PSG travaille déjà sur des dossiers d’avenir, tout en éteignant une autre rumeur. Le journaliste italien a tenu à démentir les bruits concernant un possible départ de Luis Enrique, rappelant que cette information provenait d’un compte X sans fondement et qu’elle avait déjà été balayée par Luis Campos. Selon Romano, Luis Enrique se sent bien à Paris et prépare activement la suite avec sa direction sportive.
- AFP
Palmeiras et le PSG, des intérêts croisés
Mi-décembre, un site très proche de Palmeiras évoquait un possible intérêt du club brésilien pour Lucas Beraldo, en manque de temps de jeu au PSG. Dans le même temps, Paris suivait de près deux jeunes éléments du club de São Paulo, dont Luis Pacheco.
À seulement 17 ans, le milieu défensif a déjà connu ses premières minutes avec l’équipe première de Palmeiras en fin d’année 2025. Un cap important dans un club qui affiche une grande régularité au plus haut niveau. Palmeiras a terminé deuxième du championnat brésilien et a atteint la finale de la Copa Libertadores, à chaque fois battu par Flamengo. Le contexte reste donc très exigeant.
Un profil qui plaît beaucoup à Paris
La confirmation la plus claire vient du Brésil. Selon Bruno Andrade, journaliste pour ESPN Brasil, réputé pour la fiabilité de ses informations sur les dossiers Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, Luis Pacheco « plaît beaucoup au PSG ». Il l’a répété ce jeudi dans l’émission No Fala a Fonte, dédiée au mercato sud-américain.
Pour autant, aucune accélération immédiate ne semble possible. Luis Pacheco ne pourra rejoindre l’Europe qu’à partir de l’été prochain. Il fêtera ses 18 ans en février, soit après la fermeture du mercato hivernal en France.
Un contrat solide et une trajectoire surveillée
Sous contrat avec Palmeiras jusqu’en 2028, Luis Pacheco dispose d’une clause libératoire fixée à 100 millions d’euros pour les clubs étrangers. Une protection classique pour un joueur considéré comme l’un des grands espoirs brésiliens à son poste.
Promu récemment en équipe première par Abel Ferreira, son entraîneur portugais, il doit désormais être évalué sur la durée. Le staff de Palmeiras prévoit de lui offrir du temps de jeu lors du premier semestre 2026 afin de jauger sa progression au plus haut niveau.
Une visibilité internationale déjà réelle
Toujours surclassé dans les catégories de jeunes, Luis Pacheco est international brésilien U17. Il a participé à la dernière Coupe du monde de la catégorie, remportée par le Portugal au Qatar. Le Brésil a terminé quatrième, avec huit matchs disputés par Pacheco.
Luis Campos était présent sur place pour suivre plusieurs rencontres de la compétition. Il a notamment assisté à la demi-finale entre le Portugal et le Brésil, remportée aux tirs au but par les Portugais. Luis Pacheco y a joué l’intégralité du match et transformé son penalty. Rien n’indique que le PSG passera immédiatement à l’action, mais le nom est désormais bien coché pour les mois à venir.