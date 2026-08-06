L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, explorerait le marché à la recherche de nouveaux talents pour renforcer sa ligne défensive, et Spence s’est imposé comme une cible prioritaire, selon The Sun. Après une période en dents de scie dans le nord de Londres, marquée par plusieurs prêts à Rennes, Leeds United et au Genoa, le joueur de 25 ans a finalement trouvé son rythme au Tottenham Hotspur Stadium lors de la fin de la saison 2025-2026.

Liverpool suit désormais la situation de près, prêt à passer à l’action si la bonne opportunité se présente avant la fermeture du mercato. Liverpool fait face à une forte concurrence pour le recruter, mais l’attrait de travailler sous les ordres d’Iraola pourrait s’avérer décisif.



