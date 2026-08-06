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Liverpool prépare une offensive sensationnelle pour le héros anglais de la Coupe du monde, tandis que Tottenham fixe son prix
Iraola cible des renforts défensifs
L’entraîneur de Liverpool, Andoni Iraola, explorerait le marché à la recherche de nouveaux talents pour renforcer sa ligne défensive, et Spence s’est imposé comme une cible prioritaire, selon The Sun. Après une période en dents de scie dans le nord de Londres, marquée par plusieurs prêts à Rennes, Leeds United et au Genoa, le joueur de 25 ans a finalement trouvé son rythme au Tottenham Hotspur Stadium lors de la fin de la saison 2025-2026.
Liverpool suit désormais la situation de près, prêt à passer à l’action si la bonne opportunité se présente avant la fermeture du mercato. Liverpool fait face à une forte concurrence pour le recruter, mais l’attrait de travailler sous les ordres d’Iraola pourrait s’avérer décisif.
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Tottenham fixe un prix énorme
Malgré ses exploits sur la scène internationale, l’avenir de Spence à Tottenham reste entouré d’incertitudes sous les ordres de Roberto De Zerbi. Le rapport suggère que le technicien italien privilégie Pedro Porro et Andy Robertson comme options principales au poste de latéral, laissant la porte entrouverte à un possible départ. Cependant, Tottenham n’est pas disposé à laisser partir son joueur à bas prix, surtout après la hausse de sa valeur durant l’été.
Le latéral a signé une prolongation de contrat en août dernier, qui le lie au club jusqu’en juin 2028, ce qui donne à Tottenham une position de force dans les négociations. Il est avancé que Tottenham est « ouvert » à la perspective de vendre Spence et serait prêt à négocier en cas d’offre convenable aux alentours de 35 millions de livres sterling.
L’Inter mène la course
La piste de Liverpool est encore compliquée par un vif intérêt venu d’Italie, plus précisément de la moitié bleue de Milan. L’Inter a identifié l’international anglais comme une cible prioritaire pour renforcer le poste d’arrière latéral après ses performances sur la scène mondiale. Les Nerazzurri cherchent désespérément un remplaçant à long terme à Denzel Dumfries, récemment parti au Real Madrid, et considèrent Spence comme le profil parfait pour le système de Cristian Chivu.
Le géant italien a déjà eu des discussions avec les représentants du joueur et serait prêt à augmenter son budget initial pour repousser la concurrence venue d’Anfield. La direction de l’Inter, notamment Beppe Marotta et Piero Ausilio, craint que sa cote grandissante ne fasse encore grimper son prix.
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Une décision se profile pour l’arrière latéral
À l’approche de la nouvelle saison de Premier League, Spence a bénéficié de vacances prolongées après avoir aidé l’Angleterre à décrocher la troisième place lors de la Coupe du monde. Le défenseur n’a pas pris part à la tournée de pré-saison de Tottenham en Nouvelle-Zélande et en Australie, manquant des matches contre notamment Auckland FC et Sydney FC.
Le joueur serait séduit par l’idée d’un retour en Italie, où il a réussi un passage à Gênes, mais l’attrait d’un club comme Liverpool reste un facteur important. Alors que la date limite du mercato approche à grands pas, la course pour l’une des stars anglaises ayant le plus progressé s’intensifie.
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