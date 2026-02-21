Liverpool, la nouvelle cible inattendue pour succéder à Mohamed Salah

Sous la direction d’Arne Slot, Liverpool a entamé un nouveau cycle marqué par des investissements massifs. Lors du dernier mercato estival, la formation anglaise a déboursé près de 500 millions d’euros pour remodeler son effectif, notamment avec les arrivées d'Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitiké. Malgré ces recrutements prestigieux, les résultats restent en dessous des attentes initiales, obligeant les décideurs à poursuivre leur réflexion stratégique.

Dans ce contexte, l’avenir de Mohamed Salah suscite de nombreuses interrogations en interne. Le leader offensif, dont la situation contractuelle alimente les spéculations, pourrait quitter le club dans les prochains mois. Cette incertitude pousse les dirigeants à envisager sérieusement un successeur capable de reprendre le flambeau sur le flanc droit. Selon les informations de la presse brésilienne, reprises par Mundo Deportivo et Foot Mercato, le club anglais aurait identifié un profil correspondant parfaitement à ses exigences techniques et tactiques.