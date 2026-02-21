L’avenir offensif de Liverpool pourrait connaître un tournant majeur dans les prochains mois. Alors que certaines figures historiques comme Mohamed Salah arrivent à un moment charnière de leur cycle, les dirigeants du club anglais multiplient les initiatives pour sécuriser la relève. Une piste inattendue, venue d’Amérique du Sud, prend de l’ampleur en coulisses. Ce dossier illustre la volonté du géant de Premier League d’anticiper une possible transition offensive. Derrière cette stratégie se cache une opération mûrement réfléchie qui pourrait redessiner les contours de l’attaque des Reds.
Liverpool, la nouvelle cible inattendue pour succéder à Mohamed Salah
Liverpool prépare déjà l’après-Salah
Sous la direction d’Arne Slot, Liverpool a entamé un nouveau cycle marqué par des investissements massifs. Lors du dernier mercato estival, la formation anglaise a déboursé près de 500 millions d’euros pour remodeler son effectif, notamment avec les arrivées d'Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitiké. Malgré ces recrutements prestigieux, les résultats restent en dessous des attentes initiales, obligeant les décideurs à poursuivre leur réflexion stratégique.
Dans ce contexte, l’avenir de Mohamed Salah suscite de nombreuses interrogations en interne. Le leader offensif, dont la situation contractuelle alimente les spéculations, pourrait quitter le club dans les prochains mois. Cette incertitude pousse les dirigeants à envisager sérieusement un successeur capable de reprendre le flambeau sur le flanc droit. Selon les informations de la presse brésilienne, reprises par Mundo Deportivo et Foot Mercato, le club anglais aurait identifié un profil correspondant parfaitement à ses exigences techniques et tactiques.
Allan Andrade Elias, la priorité offensive des Reds
C’est dans cette optique qu'Allan Andrade Elias s’est imposé comme une cible prioritaire pour renforcer l’attaque. Le jeune ailier évoluant à Palmeiras est suivi depuis plusieurs mois par la cellule de recrutement anglaise. Toujours selon les médias, les discussions entre les différentes parties ont progressé et pourraient aboutir à un transfert estimé à 30 millions d’euros. Ce montant confirme la forte confiance placée dans le potentiel du joueur brésilien.
Allan Andrade Elias correspond précisément au profil recherché pour préparer la succession du numéro 11 égyptien. Rapide, technique et capable de faire des différences en un contre un, Allan Andrade Elias représente un investissement d’avenir cohérent avec la stratégie sportive actuelle. Pisté également par le Napoli ces derniers mois, le joueur avait choisi de poursuivre sa progression au Brésil afin de gagner en maturité et en expérience.
Une stratégie tournée vers l’avenir à Liverpool
Cette approche s’inscrit dans une logique d’anticipation adoptée par la direction sportive depuis plusieurs saisons. Malgré des performances irrégulières de certaines recrues offensives cette année, le club reste déterminé à renforcer son secteur offensif avec des profils prometteurs. Allan Andrade Elias apparaît ainsi comme une solution crédible pour assurer la continuité offensive sur le long terme.
Selon Foot Mercato et les médias brésiliens, une officialisation pourrait intervenir lors du mercato estival 2026, marquant une étape importante dans la transition offensive du club anglais. Si le départ du leader offensif venait à se concrétiser, Allan Andrade Elias disposerait alors d’une opportunité unique pour s’imposer sur la scène européenne. Ce dossier illustre la volonté du géant anglais de sécuriser son avenir en misant sur la jeunesse et le potentiel, confirmant une stratégie claire tournée vers la succession et la stabilité sportive.