Liverpool face à ses vieux démons : une défense en péril menace leur rêve de titre

Une défense fragile menace la saison de rêve de Liverpool. Faute de renforts, les Reds risquent de revivre les déceptions de l’an passé.

La défense de Liverpool est à nouveau dans l'oeil du cyclon. La saison dernière, l’incapacité des Reds à verrouiller leur arrière-garde avait ruiné leurs ambitions de titre en Premier League, les reléguant à une frustrante troisième place. Sous la direction d’Arne Slot, les débuts de la saison actuelle avaient ravivé l’enthousiasme : un jeu fluide, une attaque prolifique et une avance confortable en tête du championnat. Mais les récents matchs ont fait ressurgir de vieilles inquiétudes. Des erreurs défensives récurrentes, combinées à des performances en baisse de cadres comme Ibrahima Konaté et Andrew Robertson, compromettent la stabilité d’une équipe pourtant prometteuse.

Le dernier accroc à Nottingham Forest illustre ces fragilités. Une fois encore, Liverpool a concédé un but évitable avant de se battre pour arracher un point. Ce résultat met en lumière une vérité inquiétante : sans renforts défensifs lors du mercato d’hiver, les rêves de titre des Reds risquent de s’évanouir. Slot a beau avoir apporté un vent de fraîcheur et d’optimisme, ses options en défense semblent limitées et inadéquates face aux exigences d’une course au titre.

Cette situation, alarmante pour les supporters, impose des choix cruciaux. Doit-on réorganiser la défense actuelle ou miser sur des recrues au plus vite ? Une chose est sûre : Liverpool joue gros, et le temps presse pour éviter un nouvel effondrement.