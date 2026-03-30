Liverpool et Newcastle s'apprêtent à se disputer un attaquant colombien évalué à 80 millions d'euros

Même si le Sporting n'est pas pressé de le vendre, la perspective d'évoluer dans l'élite anglaise semble peser dans la décision de l'attaquant. Suarez a laissé entendre en privé qu'un transfert en Premier League pourrait se profiler à l'horizon une fois la saison actuelle terminée, à condition que le montant demandé soit atteint.

Les statistiques du Colombien cette saison témoignent de son évolution, puisqu'il a inscrit 33 buts et délivré sept passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Cela inclut un bilan remarquable de 24 buts en seulement 25 matches de championnat, ainsi que cinq buts en dix rencontres de Ligue des champions. Ces chiffres ont convaincu les responsables du recrutement à Anfield et à St. James' Park qu'il possède la ténacité nécessaire pour s'imposer dans le championnat le plus exigeant du monde.