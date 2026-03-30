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Liverpool et Newcastle s'apprêtent à se disputer un attaquant colombien évalué à 80 millions d'euros
Le bourdonnement grandissant des spéculations
Selon des informations du Correio da Manha, une bataille acharnée pour le transfert de Luis Suarez, l'attaquant vedette du Sporting CP, se prépare entre Liverpool et Newcastle United. Âgé de 28 ans, il est devenu l'un des finisseurs les plus redoutables du football européen depuis son transfert de 25 millions d'euros en provenance d'Almería en 2025, comblant ainsi le vide laissé par Viktor Gyokeres. La cote de Suarez a grimpé en flèche après un doublé symbolique contre le Paris Saint-Germain en janvier, et il s'est désormais imposé comme titulaire indiscutable de la Colombie à l'approche de la Coupe du monde. Malgré sa forme exceptionnelle, le Sporting reste en position de force, l'attaquant étant lié par un contrat à long terme à l'Estadio Jose Alvalade jusqu'en juin 2030.
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Premier League pull
Même si le Sporting n'est pas pressé de le vendre, la perspective d'évoluer dans l'élite anglaise semble peser dans la décision de l'attaquant. Suarez a laissé entendre en privé qu'un transfert en Premier League pourrait se profiler à l'horizon une fois la saison actuelle terminée, à condition que le montant demandé soit atteint.
Les statistiques du Colombien cette saison témoignent de son évolution, puisqu'il a inscrit 33 buts et délivré sept passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Cela inclut un bilan remarquable de 24 buts en seulement 25 matches de championnat, ainsi que cinq buts en dix rencontres de Ligue des champions. Ces chiffres ont convaincu les responsables du recrutement à Anfield et à St. James' Park qu'il possède la ténacité nécessaire pour s'imposer dans le championnat le plus exigeant du monde.
Cours par rapport au niveau de résistance
Malgré l'engouement actuel, une dépense potentielle de 80 millions d'euros — voire un montant négocié à 60 millions d'euros — comporte des risques inhérents que les recruteurs de la Premier League surveillent de près. Le bilan de Suarez avant son arrivée à Lisbonne était nettement plus modeste ; ses précédents passages en Liga ne lui avaient permis d'inscrire que 23 buts en 100 matches. Ce contexte historique crée une tension au cœur de l'histoire, car les clubs doivent déterminer si sa forme prolifique actuelle correspond à une amélioration durable de son jeu ou si elle est le fruit du système portugais. La direction du Sporting, quant à elle, se contente de reporter toute négociation officielle jusqu'après la Coupe du monde, pariant sur une hausse encore plus importante de la valeur de l'attaquant sur la scène internationale.
- AFP
Définition du test européen
Les capacités du Sporting CP sur la scène européenne seront mises à rude épreuve lors de son prochain quart de finale de Ligue des champions contre Arsenal, l'une des équipes phares de la Premier League, dont le match aller est prévu le 7 avril à Lisbonne. Cette rencontre très médiatisée constituera le test décisif pour Suarez, lui offrant l'occasion de prouver qu'il est capable de maintenir son efficacité devant le but face à l'une des défenses les plus solides d'Europe. À l'approche du mercato estival et de la Coupe du monde, ces performances exceptionnelles face à l'élite anglaise pourraient bien être le facteur décisif qui convaincra Liverpool ou Newcastle de déclencher sa clause libératoire de 80 millions d'euros.