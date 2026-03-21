Liverpool, les premiers indices sur la blessure d'Hugo Ekitike

Sorti prématurément lors du match de Liverpool face à Brighton samedi (2-1), Hugo Ekitike a laissé planer le doute sur son état physique. Aperçu en larmes au moment de quitter la pelouse, le joueur a suscité une vive inquiétude à quelques semaines d’échéances majeures. Entre Ligue des champions et rendez-vous internationaux, la situation semblait préoccupante. Pourtant, les premières indications venues d’Angleterre pourraient bien calmer les esprits et offrir un certain soulagement.

Une blessure bénigne pour Hugo Ekitike ?

Touché en cours de rencontre, Hugo Ekitike a rapidement affiché des signes de douleur, alimentant les craintes du staff et des supporters. L’attaquant, conscient des rendez-vous à venir, notamment un quart de finale de Ligue des champions très attendu contre le PSG, n’a pas caché son émotion en quittant ses partenaires, laissant planer un doute sur la gravité de sa blessure.









Cependant, les premières informations se veulent rassurantes concernant Hugo Ekitike. Selon Foot Mercato, l’international français souffrirait principalement d’une forte contusion à la cuisse, une béquille certes douloureuse mais généralement sans conséquence à long terme. Des examens complémentaires doivent encore être réalisés pour confirmer ce diagnostic initial, mais un retour rapide à la compétition reste envisagé.