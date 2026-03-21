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Harry Sherlock

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Notes des joueurs de Liverpool contre Brighton : Danny Welbeck signe un doublé ! Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté se sont endormis lors de la cuisante défaite de l'équipe d'Arne Slot

Samedi, Liverpool s'est incliné 2-1 face à Brighton & Hove Albion à l'Amex Stadium, un doublé de Danny Welbeck ayant permis aux Seagulls de remporter les trois points. Les Reds ont livré une prestation décousue, malgré le but de Milos Kerkez, après la blessure d'Hugo Ekitike dès les 10 premières minutes. C'est un nouveau résultat accablant pour l'entraîneur Arne Slot, qui semble à court d'idées sur le banc.

En l'espace de sept minutes seulement, Hugo Ekitike a dû être remplacé sur blessure, suite à un tacle de James Milner. Et moins de dix minutes plus tard, Brighton prenait l'avantage grâce à Welbeck, qui a marqué de la tête au second poteau après un superbe centre de l'ancienne star de l'Inter Miami, Diego Gomez. 

Kerkez a toutefois réagi en misant sur un long ballon du gardien Giorgi Mamardashvili et en profitant d'une erreur défensive de Lewis Dunk, qui a tenté de renvoyer le ballon de la tête vers Bart Verbruggen, permettant ainsi au Hongrois de marquer d'une jolie pichenette. 

En deuxième mi-temps, Brighton a continué à exercer une pression intense et Welbeck a doublé la mise, alors que Jack Hinshelwood s'était glissé derrière Van Dijk et avait centré pour l'attaquant, qui a inscrit son doublé malgré des appels au hors-jeu.

Liverpool a poussé pour égaliser en fin de match, mais c'est Brighton qui a continué à se créer des occasions, et Curtis Jones a dû bloquer un tir sur la ligne pour limiter le score à un but d'écart.

GOAL note les joueurs de Liverpool à l'AMEX Stadium...

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Gardien de but et défense

    Giorgi Mamardashvili (6/10) :

    Il a perdu le ballon lors de l'action qui a mené au but de Welbeck. Une erreur lamentable. Il a été trahi par ses défenseurs sur le deuxième but de Welbeck. Il a réalisé quelques arrêts décisifs, mais on ne peut pas se permettre d'être aussi négligent avec le ballon que l'a été Mamardashvili, car cela finit par coûter cher à son équipe.

    Jeremie Frimpong (5/10) :

    A encaissé quelques coups violents en première mi-temps mais a tenu bon. A eu du mal à contenir Minteh tout au long du match et a été remplacé en deuxième mi-temps alors que Liverpool passait à l'attaque. 

    Ibrahima Konaté (4/10) :

    Dépassé dans les airs par Welbeck au second poteau. Il s'est plaint et a réclamé une faute, mais celle-ci n'a jamais été sifflée. Il n'était pas au rendez-vous sur le deuxième but non plus. Remplacé. Il n'est pas assez bon.

    Virgil van Dijk (5/10) :

    Il a compté sur Konaté pour dégager lorsque Welbeck a marqué, mais il était tout aussi pris au dépourvu. Il a somnolé lorsque Hinshelwood s'est glissé derrière lui. Il n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était autrefois.

    Milos Kerkez (6/10) :

    A égalisé de manière brillante, en pariant sur un long ballon et en concluant avec finesse pour ramener Liverpool au score. Toujours énergique, mais sa défense laisse beaucoup à désirer. Remplacé.

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  • Brighton & Hove Albion v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Milieu de terrain

    Ryan Gravenberch (5/10) :

    Solide au milieu de terrain, mais il s'était replié trop bas avant le deuxième but de Welbeck et a perdu son adversaire. Il s'est éteint au fil du match.

    Alexis Mac Allister (5/10) :

    Sa belle tête en première mi-temps a été repoussée par un arrêt brillant. Bien maîtrisé par Brighton, il s'est montré frustré par son manque d'influence dans le dernier tiers.

    Dominik Szoboszlai (6/10) :

    Impliqué en permanence. Cherchait toujours à aller de l'avant, mais sa magie sur les coups de pied arrêtés a fait défaut. A créé plus d'occasions que n'importe quel autre milieu de terrain ; c'est le meilleur joueur de Liverpool, même si ce n'était pas son jour.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Attaque

    Florian Wirtz (7/10) :

    Il s'est superbement bien intégré, s'est toujours montré positif, mais a ajouté une dimension physique à son jeu qui lui permet de défendre. Une belle performance, mais il n'a tout simplement pas réussi à déjouer la défense de Brighton.

    Hugo Ekitike (N/A) :

    A dû être soigné après un tacle violent de James Milner en début de match. A tenté de continuer à jouer mais n'en était physiquement pas capable et a été remplacé à la septième minute.

    Cody Gakpo (5/10) :

    A tenté quelques tirs au but mais n'a pas réussi à percer. Joue toujours sur la ligne de hors-jeu, mais Liverpool n'a tout simplement pas réussi à le libérer. Un après-midi frustrant.

  • FBL-ENG-PR-BRIGHTON-LIVERPOOLAFP

    Remplaçants et entraîneur

    Curtis Jones (6/10) :

    Il a remplacé Ekitike après seulement sept minutes. Il a forcé le gardien à effectuer un très bel arrêt, mais est resté discret par ailleurs.

    Rio Ngumoha (5/10) :

    A remplacé Frimpong. N'a pas réussi à s'imposer. 

    Federico Chiesa (N/A) :

    Entré à la place de Konaté. Aucun impact.

    Andrew Robertson (N/A) :

    A remplacé Kerkez. S'est intégré à la défense. 

    Arne Slot (4/10) :

    Liverpool semble à court d'idées. Le jeu manquait de fluidité, et ses changements n'ont pas aidé, car l'équipe a perdu son point d'ancrage après le retrait d'Ekitike. Sait-il comment remédier à cela ? Le jury reste indécis. 

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