Notes des joueurs de Liverpool contre Brighton : Danny Welbeck signe un doublé ! Virgil van Dijk et Ibrahima Konaté se sont endormis lors de la cuisante défaite de l'équipe d'Arne Slot

En l'espace de sept minutes seulement, Hugo Ekitike a dû être remplacé sur blessure, suite à un tacle de James Milner. Et moins de dix minutes plus tard, Brighton prenait l'avantage grâce à Welbeck, qui a marqué de la tête au second poteau après un superbe centre de l'ancienne star de l'Inter Miami, Diego Gomez.

Kerkez a toutefois réagi en misant sur un long ballon du gardien Giorgi Mamardashvili et en profitant d'une erreur défensive de Lewis Dunk, qui a tenté de renvoyer le ballon de la tête vers Bart Verbruggen, permettant ainsi au Hongrois de marquer d'une jolie pichenette.

En deuxième mi-temps, Brighton a continué à exercer une pression intense et Welbeck a doublé la mise, alors que Jack Hinshelwood s'était glissé derrière Van Dijk et avait centré pour l'attaquant, qui a inscrit son doublé malgré des appels au hors-jeu.

Liverpool a poussé pour égaliser en fin de match, mais c'est Brighton qui a continué à se créer des occasions, et Curtis Jones a dû bloquer un tir sur la ligne pour limiter le score à un but d'écart.

GOAL note les joueurs de Liverpool à l'AMEX Stadium...