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Liverpool affrontera Tottenham, tandis que Manchester United se mesurera à Brighton en Carabao Cup
Des affiches de gala attendent au troisième tour
Selon Sky Sports, le tirage au sort du troisième tour de la Carabao Cup a offert une série d’affiches nationales passionnantes, avec en tête la réception de Tottenham Hotspur par Liverpool à Anfield. Le tirage comprend jusqu’à six affiches potentielles entre clubs de Premier League, offrant aux supporters de premiers chocs au sommet.
Manchester United recevra Brighton à Old Trafford dans une répétition de la rencontre de FA Cup de la saison dernière, lors de laquelle Brighton a éliminé Manchester United. Pendant ce temps, Arsenal se déplacera sur le terrain d’Ipswich Town, et Sunderland affrontera Hull City dans une autre affiche confirmée entre clubs de l’élite. Everton se prépare également à recevoir Wolverhampton Wanderers dans ce qui s’annonce comme un match très disputé.
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Les équipes européennes séparées lors du tirage au sort
Les huit équipes engagées dans des compétitions européennes cette saison, dont Manchester City et Aston Villa, ont été volontairement tenues à l’écart lors du tirage au sort du troisième tour.
Manchester City a hérité d’un match à domicile contre Norwich City, tandis qu’Aston Villa se déplacera pour affronter Coventry City dans un derby des Midlands. Chelsea recevra Leeds United s’il parvient à éliminer Luton Town lors de son match restant du deuxième tour. Ailleurs, Newcastle United se rendra à Londres pour affronter Millwall. Fleetwood Town, seule équipe de quatrième division encore en lice dans la compétition, recevra Sheffield United pour une place au quatrième tour.
Le deuxième tour se conclut jeudi
Avant le début du troisième tour, les rencontres restantes du deuxième tour doivent être disputées jeudi. Alors que Chelsea affronte Luton Town, West Ham United attend le vainqueur du duel entre Fulham et l’AFC Wimbledon. Les équipes qui négocieront avec succès ces dernières affiches compléteront le tableau complet des 16 matches du prochain tour. Le tirage a offert son lot d’intérêt, Bradford City héritant d’une confrontation contre Leyton Orient après sa victoire aux tirs au but face à Burnley. Brentford affrontera également Reading, tandis que des clubs venus de toute l’English Football League cherchent à s’offrir un beau parcours en coupe.
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Que se passera-t-il ensuite pour les clubs ?
Les rencontres du troisième tour de la Carabao Cup se disputeront au cours des semaines débutant les 7 et 14 septembre. Les cinq clubs de Premier League participant à la Ligue des champions joueront leurs matches lors de la deuxième semaine afin de tenir compte de leur calendrier européen chargé. Les entraîneurs vont désormais commencer à préparer leurs effectifs pour ces confrontations cruciales à élimination directe, alors que le calendrier national s’intensifie.
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