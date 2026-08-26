Selon Sky Sports, le tirage au sort du troisième tour de la Carabao Cup a offert une série d’affiches nationales passionnantes, avec en tête la réception de Tottenham Hotspur par Liverpool à Anfield. Le tirage comprend jusqu’à six affiches potentielles entre clubs de Premier League, offrant aux supporters de premiers chocs au sommet.

Manchester United recevra Brighton à Old Trafford dans une répétition de la rencontre de FA Cup de la saison dernière, lors de laquelle Brighton a éliminé Manchester United. Pendant ce temps, Arsenal se déplacera sur le terrain d’Ipswich Town, et Sunderland affrontera Hull City dans une autre affiche confirmée entre clubs de l’élite. Everton se prépare également à recevoir Wolverhampton Wanderers dans ce qui s’annonce comme un match très disputé.