Longtemps resté en retrait médiatique, Luis Campos a fini par lever le voile sur l’un des épisodes les plus sensibles de l’histoire récente du Paris Saint-Germain : le conflit avec Kylian Mbappé. Derrière une relation ancienne et privilégiée, forgée depuis l’AS Monaco, le dirigeant portugais a dû faire un choix radical lorsque le dossier a pris une tournure judiciaire. Entre loyauté personnelle et devoir institutionnel, Luis Campos raconte une période de tensions extrêmes, où chaque décision engageait l’équilibre du club et l’avenir de Kylian Mbappé au plus haut niveau.
Litige Mbappé - PSG, les nouvelles révélations fracassantes de Luis Campos
Le rôle de Luis Campos dans l’éclosion de Kylian Mbappé
La proximité entre Luis Campos et Kylian Mbappé ne date pas de leur aventure parisienne. Le dirigeant portugais a joué un rôle déterminant dans l’éclosion du joueur à Monaco, poussant pour son intégration en équipe première malgré les hésitations initiales. Cette relation de confiance a perduré au fil des années, jusqu’à devenir un élément central du feuilleton parisien. Lorsque le litige entre Kylian Mbappé et le PSG a éclaté, Luis Campos s’est retrouvé dans une position délicate, pris entre l’affectif et le professionnel.
Condamné à verser 61 M€ à Kylian Mbappé pour des sommes impayées, le PSG a vu ce dossier s’étirer jusqu’aux prud’hommes après la rupture brutale de l’été 2024, marquée par le départ libre du joueur vers le Real Madrid. Dix mois plus tôt, Kylian Mbappé avait été écarté du groupe professionnel pour tenter de forcer une prolongation ou un départ anticipé. Une période lourde à gérer pour Luis Campos, qui reconnaît avoir vécu ces événements avec difficulté, malgré sa discrétion publique.
Luis Campos partagé entre l’émotion et le devoir envers le PSG
Dans ses déclarations pour Marca, Luis Campos assume pleinement sa posture. « J’ai une relation spéciale avec Kylian depuis qu’il a 14 ou 15 ans, je ne vais pas l’oublier et je ne vais pas la cacher, mais dans ce cas, j’ai essayé d’être le moins émotionnel possible, j’ai essayé d’être le plus rationnel », explique Luis Campos, évoquant un arbitrage nécessaire face à l’ampleur du conflit avec Kylian Mbappé. Le dirigeant insiste sur la complexité humaine d’un dossier où l’affect ne pouvait pas primer.
Toujours dans le même entretien, Luis Campos justifie une ligne ferme : « J’ai toujours pensé à protéger l’équipe et les autres joueurs, nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian, aussi bon que soit Kylian Mbappé. » Pour Luis Campos, il était essentiel de rappeler que le projet collectif dépassait les individualités, même lorsqu’il s’agit d’un joueur du calibre de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et figure mondiale du football.
Le départ de Mbappé, un tournant stratégique pour le PSG
Selon Luis Campos, cette crise a accéléré une transformation profonde du PSG. « Ma préoccupation, celle de l’entraîneur et de la direction du club, était de faire sentir aux autres qu’ils sont importants », poursuit-il, soulignant une volonté claire de rééquilibrer les forces internes après le départ de Kylian Mbappé. Une orientation qui s’inscrit dans une nouvelle philosophie sportive, aujourd’hui incarnée par Luis Enrique et validée par des résultats majeurs.
Le dirigeant conclut sur l’impact économique et structurel de cette rupture : « Nous avions de grands joueurs avec des salaires très élevés, avec notre fair-play financier, il y avait une situation difficile et aujourd’hui nous avons un PSG avec une situation économique très bonne, réduisant de façon immense la masse salariale, nous sommes même plus compétitifs car nous avons aussi changé la philosophie et la façon de penser de tous les Parisiens et du PSG. » Sans citer directement Kylian Mbappé, Luis Campos laisse entendre que le départ de la star a marqué la fin d’un cycle et l’ouverture d’un nouveau chapitre pour le club.