Litige Mbappé - PSG, les nouvelles révélations fracassantes de Luis Campos

Dans ses déclarations pour Marca, Luis Campos assume pleinement sa posture. « J’ai une relation spéciale avec Kylian depuis qu’il a 14 ou 15 ans, je ne vais pas l’oublier et je ne vais pas la cacher, mais dans ce cas, j’ai essayé d’être le moins émotionnel possible, j’ai essayé d’être le plus rationnel », explique Luis Campos, évoquant un arbitrage nécessaire face à l’ampleur du conflit avec Kylian Mbappé. Le dirigeant insiste sur la complexité humaine d’un dossier où l’affect ne pouvait pas primer.

Toujours dans le même entretien, Luis Campos justifie une ligne ferme : « J’ai toujours pensé à protéger l’équipe et les autres joueurs, nous ne pouvions pas laisser tout le club payer pour l’affaire Kylian, aussi bon que soit Kylian Mbappé. » Pour Luis Campos, il était essentiel de rappeler que le projet collectif dépassait les individualités, même lorsqu’il s’agit d’un joueur du calibre de Kylian Mbappé, capitaine de l’équipe de France et figure mondiale du football.