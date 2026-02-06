Litige Mbappé - PSG, le rebondissement que personne n'avait vu venir

Du côté du Paris Saint-Germain, la direction affirme que la décision judiciaire sera bien respectée, tout en indiquant se réserver la possibilité de faire appel. Le club assure également avoir toujours agi de bonne foi dans son différend avec Kylian Mbappé, soulignant que l’ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé aurait déjà été versé. Selon la version défendue en interne d’après RMC Sport, des échanges seraient actuellement en cours avec les représentants de Kylian Mbappé afin de définir les modalités de paiement du solde restant.

La position du clan Kylian Mbappé apparaît toutefois différente. L’entourage du joueur indique qu’aucune discussion n’aurait lieu actuellement avec le PSG concernant ce règlement, ce qui entretient l’incertitude autour de l’issue du dossier Kylian Mbappé. Cette divergence de communication entre les deux camps laisse penser que le contentieux pourrait encore s’étirer dans le temps, malgré les décisions déjà rendues par la justice. Une situation qui confirme que, plusieurs mois après son départ, Kylian Mbappé reste au centre d’un conflit juridique majeur avec son ancien club.