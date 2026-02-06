Le bras de fer entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain continue de connaître des rebondissements inattendus. Alors que l’on pensait le dossier presque clos après la décision prud’homale de décembre, une nouvelle étape judiciaire est venue relancer les tensions entre Kylian Mbappé et son ancien club. La récente intervention d’un huissier, venue réclamer une somme toujours impayée, confirme que le contentieux financier entre Kylian Mbappé et le PSG reste loin d’être totalement réglé, malgré les montants déjà versés par la direction parisienne.
Litige Mbappé - PSG, le rebondissement que personne n'avait vu venir
- Getty
Kylian Mbappé envoie un huissier au PSG pour de nouvelles réclamations
Selon les informations de L’Equipe, confirmées par RMC Sport, le PSG a reçu la visite d’un huissier chargé de récupérer environ 5,9 millions d’euros restant dus à Kylian Mbappé. Cette démarche s’inscrit dans le prolongement du jugement rendu par le conseil des prud’hommes en décembre dernier, qui avait condamné le club à verser près de 61 millions d’euros à Kylian Mbappé. À ce jour, environ 55 millions d’euros auraient été réglés, laissant subsister ce reliquat correspondant notamment à des congés payés liés au passage de Kylian Mbappé dans la capitale. Le club disposerait désormais d’un délai de huit jours pour régulariser la situation avant une éventuelle saisie sur ses comptes.
- AFP
Des versions opposées entre le PSG et le clan Mbappé
Du côté du Paris Saint-Germain, la direction affirme que la décision judiciaire sera bien respectée, tout en indiquant se réserver la possibilité de faire appel. Le club assure également avoir toujours agi de bonne foi dans son différend avec Kylian Mbappé, soulignant que l’ensemble des salaires et primes dus à Kylian Mbappé aurait déjà été versé. Selon la version défendue en interne d’après RMC Sport, des échanges seraient actuellement en cours avec les représentants de Kylian Mbappé afin de définir les modalités de paiement du solde restant.
La position du clan Kylian Mbappé apparaît toutefois différente. L’entourage du joueur indique qu’aucune discussion n’aurait lieu actuellement avec le PSG concernant ce règlement, ce qui entretient l’incertitude autour de l’issue du dossier Kylian Mbappé. Cette divergence de communication entre les deux camps laisse penser que le contentieux pourrait encore s’étirer dans le temps, malgré les décisions déjà rendues par la justice. Une situation qui confirme que, plusieurs mois après son départ, Kylian Mbappé reste au centre d’un conflit juridique majeur avec son ancien club.