Lionel Messi répond cash à Hugo Lloris, le chemin continue

Inter Miami CF vs Los Angeles FC

Un duel de légende, un Messi incandescent, un suspense total… et un ticket pour les demi-finales. Retour sur une soirée folle à Miami.

En quête de gloire continentale, l’Inter Miami a renversé la vapeur dans un quart de finale retour électrique de la Coupe des champions Concacaf. Dominés à l’aller par le Los Angeles FC (1-0), les hommes de Javier Mascherano ont livré une prestation magistrale à domicile pour s’imposer 3-1 et décrocher leur place dans le dernier carré. Et comme souvent, Lionel Messi a été l’homme providentiel, avec deux buts et une prestation majuscule face au portier français, Hugo Lloris.