Los Angeles FC vs Inter Miami CF

Hugo Lloris a brillé face à Lionel Messi lors du quart de finale aller de la Ligue des champions de la Concacaf. L'Inter Miami est en danger.

Dans la nuit de mercredi à jeudi 3 avril 2025, le Los Angeles FC a pris une option précieuse en s’imposant 1-0 face à l’Inter Miami lors du quart de finale aller de la Ligue des champions de la Concacaf. Devant son public, l’équipe d’Hugo Lloris et Olivier Giroud a su contenir les assauts des stars floridiennes, Lionel Messi et Luis Suarez, et s’offre un avantage avant le match retour.