La nomination de Lionel Messi pour le prix The Best de la FIFA a été qualifiée de "honte" par le journaliste Edu Aguirre.

L'article continue ci-dessous L'article continue ci-dessous L'article continue ci-dessous L'article continue ci-dessous Messi parmi les 11 nominés pour le prix

Le journaliste s'insurge contre ce choix « scandaleux »

Il dit que Lautaro le mérite plus Suivez GOAL sur WhatsApp! 🟢📱