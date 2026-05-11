Même si Messi évolue désormais à des milliers de kilomètres du Spotify Camp Nou, sous les couleurs de l’Inter Miami, son cœur reste ancré en Catalogne. Peu après le coup de sifflet final dimanche soir, l’octuple Ballon d’Or a publié un message sur son compte Instagram officiel pour saluer le titre des Blaugranas : « Campeones !!! Visca el Barça !!! »

Ce message a été perçu comme un soutien sans équivoque à l’équipe de Hansi Flick, qui domine le championnat national pour la deuxième année consécutive. Messi, toujours meilleur buteur de l’histoire du club, n’a jamais caché son attachement au géant catalan depuis son départ en 2021, et ce nouveau triomphe lui a offert l’occasion idéale de célébrer avec ses chers Blaugrana.

Instagram/leomessi







