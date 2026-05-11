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Messi-BarcelonaGetty/GOAL
Muhammad Zaki

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Lionel Messi exprime une réaction empreinte d'émotion après le doublé du titre de champion d'Espagne concédé par Barcelone

L. Messi
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FC Barcelone vs Real Madrid
Inter Miami CF
Major League Soccer

Lionel Messi a adressé un message de félicitations empreint d’émotion après avoir vu son ancien club, le FC Barcelone, conquérir un deuxième titre consécutif en Liga de manière historique. La légende argentine était l’un des premiers à réagir alors que les Blaugrana dominaient le Real Madrid au Spotify Camp Nou, prenant ainsi une avance insurmontable en tête du classement.

  • Le GOAT célèbre à distance

    Même si Messi évolue désormais à des milliers de kilomètres du Spotify Camp Nou, sous les couleurs de l’Inter Miami, son cœur reste ancré en Catalogne. Peu après le coup de sifflet final dimanche soir, l’octuple Ballon d’Or a publié un message sur son compte Instagram officiel pour saluer le titre des Blaugranas : « Campeones !!! Visca el Barça !!! »

    Ce message a été perçu comme un soutien sans équivoque à l’équipe de Hansi Flick, qui domine le championnat national pour la deuxième année consécutive. Messi, toujours meilleur buteur de l’histoire du club, n’a jamais caché son attachement au géant catalan depuis son départ en 2021, et ce nouveau triomphe lui a offert l’occasion idéale de célébrer avec ses chers Blaugrana.

    Lionel Messi Instagram BarcelonaInstagram/leomessi



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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    En remportant le Clásico, le titre est mathématiquement acquis.

    Le titre a été décroché de la manière la plus satisfaisante qui soit pour les supporters du FC Barcelone, grâce à une victoire écrasante 2-0 face à leur grand rival, le Real Madrid. Avant le coup d'envoi, les locaux savaient qu'un seul point leur suffirait pour conserver leur couronne, mais ils ont remporté une victoire confortable qui leur permet de compter désormais 14 points d'avance en tête du classement, à trois journées de la fin. Les buts de Marcus Rashford et Ferran Torres en première mi-temps ont fait la différence.

    Au-delà du score, la soirée fut historique : pour la première fois dans l’histoire de cette rivalité, le club catalan a mathématiquement remporté la Liga face à son plus grand adversaire. La Catalogne a vibré, car ce succès a non seulement confirmé son statut de champion, mais aussi rééquilibré le bilan des confrontations directes à 106 victoires de chaque côté.



  • Le triomphe émouvant de Flick malgré une tragédie personnelle

    Cette victoire revêtait une importance émotionnelle particulière pour Flick, présent sur la touche malgré un deuil familial brutal. Plus tôt dans la journée, le club avait annoncé le décès dans la nuit du père de l’entraîneur, jetant une ombre sur les préparatifs d’avant-match. Le technicien de 61 ans a fait le choix courageux de diriger son équipe lors du Clásico avant de regagner l’Allemagne pour être auprès des siens. Ses joueurs, conscients de l’enjeu humain, ont répondu avec une performance maîtrisée, offrant au stratège allemand son deuxième titre de champion consécutif depuis son arrivée au club.

  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Madrid est en plein désarroi alors que le Barça règne en maître.

    Pendant que Barcelone sabre le champagne, la capitale espagnole est en pleine crise. Dominé au Camp Nou, le Real Madrid n’a jamais semblé capable de gâcher la fête. Cette défaite résume une saison chaotique pour les Blancos, entre manque de régularité et tensions persistantes dans le vestiaire.

    De leur côté, les supporters barcelonais ont vu leur plus grand joueur de l’histoire, Messi, se joindre aux célébrations depuis la Floride, un symbole fort d’unité et de prospérité au sommet du football espagnol.