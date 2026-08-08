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Lionel Messi en deuil alors que son père et agent de longue date Jorge meurt à l’âge de 68 ans
Perte tragique pour la famille Messi
Jorge, le père du légendaire footballeur Messi, est décédé à l’âge de 68 ans. L’homme d’affaires et représentant de football de longue date est mort ce vendredi dans un hôpital situé dans sa ville natale de Rosario, en Argentine. Selon des informations de Infobae, Jorge souffrait d’une longue maladie avant son décès.
Cette tragique nouvelle est un coup dévastateur pour toute la famille Messi, tandis qu’une confirmation officielle de sa mort est toujours attendue. Jorge a joué un rôle monumental et irremplaçable dans la construction de l’une des plus grandes carrières de l’histoire du football, en guidant son fils dès le tout début.
- AFP
Les fondations d’une carrière légendaire
L’incroyable ascension de Messi jusqu’au sommet absolu du football mondial ne peut tout simplement pas être comprise sans souligner l’immense influence de son père. Cela a été particulièrement vrai durant les premières années, les plus difficiles, du parcours du jeune attaquant. Lorsque Lionel a quitté l’Amérique du Sud pour Barcelone alors qu’il était encore enfant afin de rejoindre le géant catalan, son père a pris la décision cruciale de l’accompagner personnellement. Le reste de la famille est d’abord resté à Rosario pendant qu’ils géraient cette transition.
Au cours d’une période très incertaine marquée par de grands changements de vie, Jorge a représenté un soutien émotionnel et pratique essentiel. Il a aidé son fils à s’adapter à une vie complètement nouvelle en Europe.
Une main directrice en coulisses
À mesure que Lionel prenait de l'âge et que sa carrière professionnelle commençait à prendre une dimension véritablement mondiale, le rôle de Jorge a lui aussi inévitablement évolué aux côtés de son fils. Il s'est reconverti avec une grande fluidité dans la gestion des affaires professionnelles complexes du joueur au plus haut niveau.
Jorge a constamment agi comme l'un des principaux représentants de son fils dans le football. Au fil des années, il a été profondément impliqué dans certaines des décisions les plus importantes concernant l'extraordinaire parcours de Lionel dans le football. Son travail dévoué a permis à l'icône argentine de se concentrer pleinement sur ses performances sur le terrain, en sachant que ses affaires étaient parfaitement sécurisées.
- getty
Une présence constante pour une superstar
Bien qu’il ait géré les affaires de celui qui est sans doute l’athlète le plus célèbre de la planète, Jorge a toujours préféré rester très discret vis-à-vis des médias du monde entier. Il a largement évité l’intense exposition médiatique qui suivait en permanence son talentueux fils.
Cependant, à huis clos, sa présence rassurante est restée une constante absolue. Il est resté indéfectiblement aux côtés de son fils, depuis ses humbles débuts à Rosario jusqu’à son avènement confirmé parmi l’élite mondiale du sport. Le monde du football attend désormais un communiqué officiel de la famille endeuillée, alors qu’elle pleure en privé la disparition d’une figure véritablement centrale dans l’histoire de Messi.
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