Jorge, le père du légendaire footballeur Messi, est décédé à l’âge de 68 ans. L’homme d’affaires et représentant de football de longue date est mort ce vendredi dans un hôpital situé dans sa ville natale de Rosario, en Argentine. Selon des informations de Infobae, Jorge souffrait d’une longue maladie avant son décès.

Cette tragique nouvelle est un coup dévastateur pour toute la famille Messi, tandis qu’une confirmation officielle de sa mort est toujours attendue. Jorge a joué un rôle monumental et irremplaçable dans la construction de l’une des plus grandes carrières de l’histoire du football, en guidant son fils dès le tout début.