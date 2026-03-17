À quelques heures d’un choc décisif en Ligue des champions entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, les regards se tournent vers Stamford Bridge où un scénario improbable est attendu. Battus lourdement à l’aller, les Blues sont dos au mur et doivent réaliser un exploit pour inverser la tendance. Mais au-delà du score, certains observateurs pointent des fragilités structurelles côté londonien. Parmi eux, Demba Ba, un ancien de la maison livre une analyse sans détour, soulevant une problématique bien plus profonde qu’un simple retard au tableau d’affichage.
Ligue des Champions, l'avis tranché de Demba Ba avant Chelsea - PSG
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Demba Ba révèle les limites de Chelsea face au PSG
Demba Ba n’a pas éludé les difficultés rencontrées par Chelsea cette saison, insistant sur un problème d’équilibre collectif. L’ancien buteur des Blues estime que « la réussite d'un club n'est pas uniquement basée sur la qualité de ses joueurs, mais sur la synergie que tu peux y mettre au quotidien. Quand tu as 30-35 éléments dans un vestiaire, c'est difficile de créer une synergie. Est-ce que Chelsea peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré jusque-là? Difficilement. Malgré les difficultés des derniers mois, le PSG arrive à performer car le groupe est réduit. Ils évitent de prendre des joueurs à tout va. Quand on a des groupes réduits, c'est plus facile à gérer pour un coach et les joueurs eux-mêmes. Quand je vois la taille d'un groupe comme Chelsea, c'est difficile de créer de la cohésion. Quand tu as 30 joueurs dans une équipe, certains ont perdu espoir ».
Demba Ba s’appuie également sur la dynamique récente des deux équipes, marquée par la défaite des Londoniens face à Newcastle en championnat (1-0), un revers qui fragilise encore un peu plus leurs ambitions européennes. Dans ce contexte, la marge de progression semble limitée avant un rendez-vous aussi exigeant.
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Demba Ba met l’accent sur l’expérience des grands rendez-vous du PSG
Demba Ba s’est aussi montré surpris par l’ampleur du score lors du match aller, tout en soulignant la capacité du PSG à se transformer dans les moments clés. « D'autres joueurs arrivent. Ce n'est plus la même compétition, plus les mêmes hommes. Ils se sont réveillés », confie l’ex-international sénégalais sur les ondes de RMC. Une remarque qui met en lumière la montée en puissance parisienne au fil de la phase à élimination directe, souvent déterminante dans ce type de confrontation. Face à cette équipe en confiance, Chelsea devra proposer une réponse collective forte.