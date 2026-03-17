Ligue des Champions, l'avis tranché de Demba Ba avant Chelsea - PSG

Demba Ba n’a pas éludé les difficultés rencontrées par Chelsea cette saison, insistant sur un problème d’équilibre collectif. L’ancien buteur des Blues estime que « la réussite d'un club n'est pas uniquement basée sur la qualité de ses joueurs, mais sur la synergie que tu peux y mettre au quotidien. Quand tu as 30-35 éléments dans un vestiaire, c'est difficile de créer une synergie. Est-ce que Chelsea peut faire beaucoup mieux que ce qu'ils nous ont montré jusque-là? Difficilement. Malgré les difficultés des derniers mois, le PSG arrive à performer car le groupe est réduit. Ils évitent de prendre des joueurs à tout va. Quand on a des groupes réduits, c'est plus facile à gérer pour un coach et les joueurs eux-mêmes. Quand je vois la taille d'un groupe comme Chelsea, c'est difficile de créer de la cohésion. Quand tu as 30 joueurs dans une équipe, certains ont perdu espoir ».

Demba Ba s’appuie également sur la dynamique récente des deux équipes, marquée par la défaite des Londoniens face à Newcastle en championnat (1-0), un revers qui fragilise encore un peu plus leurs ambitions européennes. Dans ce contexte, la marge de progression semble limitée avant un rendez-vous aussi exigeant.