Battus lourdement lors de la première manche au Parc des Princes, les Blues se retrouvent face à un défi immense à l’approche du match retour. L’écart au score semble important, mais l’équipe londonienne refuse d’abandonner tout espoir de qualification en Ligue des Champions. Dans un contexte déjà délicat sur le plan sportif, cette confrontation face au Paris Saint-Germain représente aussi un tournant pour Chelsea et son entraîneur, Liam Rosenior. Devant leur public de Stamford Bridge, les Londoniens espèrent transformer cette soirée européenne en un moment de révolte capable de relancer leur saison.
Chelsea, Liam Rosenior promet l'enfer au PSG
- Getty Images Sport
Liam Rosenior sonne la révolte contre le PSG
La mission s’annonce particulièrement complexe pour Chelsea après la défaite 5-2 concédée au Parc des Princes. Face à un PSG très efficace offensivement, les Anglais ont payé cher certaines erreurs défensives qui ont rapidement creusé l’écart. Désormais, l’objectif est clair : tenter un exploit devant leur public pour espérer prolonger l’aventure européenne.
Dans ce contexte, Liam Rosenior sait que la pression est importante autour de son équipe. Le technicien anglais traverse une période délicate avec plusieurs critiques dans les médias britanniques, notamment en raison des résultats irréguliers en Premier League. Malgré cette situation, Liam Rosenior refuse toutefois de céder au pessimisme et continue d’afficher sa confiance avant ce rendez-vous décisif. « Si l’on considère le match en lui-même et non le score final, nous avons été punis par d’excellents joueurs à cause de nos propres erreurs. Ces moments-là nous ont déjà coûté la victoire. Demain, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs », a lancé l'ancien coach de Strasbourg en conférence de presse.
- AFP
Liam Rosenior n’est pas intimidé par le PSG
Le technicien anglais reconnaît néanmoins la qualité de l’adversaire parisien, vainqueur de la dernière Ligue des Champions. Mais cette reconnaissance ne signifie pas résignation pour autant dans le discours tenu avant la rencontre.
Liam Rosenior insiste notamment sur l’identité de jeu de son équipe, basée sur un pressing intense et une forte implication collective. « Je veux m’assurer que mon équipe soit prête à tout donner contre le PSG. Si l’on regarde le match aller, les buts n’avaient rien à voir avec notre style de jeu et notre pressing. C’est ce pressing qui nous a permis de construire notre jeu. Plus nous aurons l’occasion de nous y entraîner, meilleurs, nous serons ».
- AFP
Le Mondial des clubs comme source de motivation pour Chelsea
Au sein du vestiaire londonien, certains joueurs rappellent également que l’équipe a déjà réussi à surprendre les Parisiens dans un passé récent. Lors de la finale de la Coupe du monde des clubs disputée l’été dernier, Chelsea s’était imposé 3-0 face au PSG dans un match qui reste encore présent dans les esprits. L’attaquant brésilien João Pedro, buteur lors de la victoire contre le PSG au Mondial des Clubs, reste persuadé que l’équipe peut renverser la situation.
« Je pense que cette semaine a été difficile. Nous connaissons nos points forts, et nous continuons d’y croire, car nous l’avons déjà prouvé en nous imposant 3-0, au Mondial des Clubs. L’équipe y croit, l’entraîneur y croit, et les supporters devraient aussi ». Un message d’espoir qui résume l’état d’esprit du groupe londonien avant cette soirée européenne décisive. Un groupe qui sera orphelin de son capitaine Reece James et Malo Gusto alors que Filip Jorgensen, titulaire à l’aller, est annoncé incertain.