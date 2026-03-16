Chelsea, Liam Rosenior promet l'enfer au PSG

La mission s’annonce particulièrement complexe pour Chelsea après la défaite 5-2 concédée au Parc des Princes. Face à un PSG très efficace offensivement, les Anglais ont payé cher certaines erreurs défensives qui ont rapidement creusé l’écart. Désormais, l’objectif est clair : tenter un exploit devant leur public pour espérer prolonger l’aventure européenne.

Dans ce contexte, Liam Rosenior sait que la pression est importante autour de son équipe. Le technicien anglais traverse une période délicate avec plusieurs critiques dans les médias britanniques, notamment en raison des résultats irréguliers en Premier League. Malgré cette situation, Liam Rosenior refuse toutefois de céder au pessimisme et continue d’afficher sa confiance avant ce rendez-vous décisif. « Si l’on considère le match en lui-même et non le score final, nous avons été punis par d’excellents joueurs à cause de nos propres erreurs. Ces moments-là nous ont déjà coûté la victoire. Demain, nous ne pouvons pas nous permettre de commettre des erreurs », a lancé l'ancien coach de Strasbourg en conférence de presse.