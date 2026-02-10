Le Paris Saint-Germain a clôturé un mercato hivernal plutôt calme, mais un mouvement inattendu est venu surprendre l’univers parisien ces derniers jours. Alors que l’accent était mis sur le recrutement de jeunes talents, un renfort surprenant a rejoint le club dans un rôle clé, loin des projecteurs. Cette arrivée pourrait bien avoir un impact stratégique sur la préparation et la condition physique des joueurs. Si les Parisiens ont déjà signé le prometteur Dro Fernandez en provenance du FC Barcelone, le club a cette fois pris une décision inattendue pour renforcer son staff et optimiser la performance collective en pleine seconde partie de saison.
Ligue 1, un nouveau renfort inattendu débarque au PSG
- Getty Images Sport
Un mercato hivernal mesuré à Paris
Le PSG a misé sur la prudence lors de ce mercato, privilégiant des ajustements ciblés plutôt que des coups médiatiques. Comme l’avait souligné Luis Campos dans son entretien accordé à TF1, janvier n’est jamais le moment le plus propice pour dénicher la perle rare. Un an après le recrutement spectaculaire de Khvicha Kvaratskhelia à Naples pour 70 millions d’euros, le club a cette fois ciblé un profil prometteur au Barça. Dro Fernandez, âgé de 18 ans, a ainsi rejoint l’effectif parisien pour 8 millions d’euros, renforçant un milieu de terrain déjà compétitif. Cette signature témoigne de la stratégie du PSG : miser sur la jeunesse et le potentiel pour préparer l’avenir.
- Getty Images Sport
Pedro Barreiras rejoint le staff du PSG
Mais le PSG ne s’est pas arrêté là. Selon les informations de Sport, le club de la capitale a récemment étoffé son équipe technique avec l’arrivée d’un nouveau kinésithérapeute de renom, venant renforcer le suivi médical et la préparation physique des joueurs. Pedro Barreiras, jusqu’alors au Benfica Lisbonne, rejoint Paris pour apporter son expertise et mettre en place des protocoles de soin et de récupération avancés. Cette intégration s’inscrit dans la volonté de Luis Enrique de réunir les meilleurs professionnels autour de l’effectif afin d’optimiser la santé et la disponibilité des joueurs tout au long de la saison.
Pedro Barreiras n’a pas tardé à exprimer son émotion à l’occasion de ce départ. « Je pars le cœur léger, avec une gratitude éternelle et la certitude que le Benfica restera toujours dans mon cœur. Ceux qui ont vécu l'expérience de ce club ne le quittent jamais vraiment », a confié le kinésithérapeute portugais dans des propos relayés par Le 10 Sport, soulignant la transition entre Lisbonne et la capitale française. Son rôle au PSG sera déterminant pour suivre les charges de travail et minimiser les risques de blessures dans un effectif sollicité sur tous les fronts.
- AFP
Des ambitions renouvelées pour le PSG
L’arrivée de Pedro Barreiras s’inscrit dans un projet global du Paris Saint-Germain visant à renforcer chaque maillon du club, pas seulement sur le terrain. Alors que le championnat de Ligue 1 entre dans sa phase décisive et que les compétitions européennes se profilent, disposer d’un staff complet et expérimenté est désormais crucial. L’expertise du kinésithérapeute portugais permettra d’optimiser la récupération après les déplacements et de garantir que les cadres de l’équipe, tels que Désiré Doué, Ousmane Dembélé ou encore Joao Neves.
En parallèle, Dro Fernandez continue de s’adapter au football français et se montre déjà à l’aise sous les ordres de Luis Enrique. Le jeune milieu catalan, recruté pour 8 millions d’euros, pourrait bénéficier de ce renfort technique pour accélérer son intégration et progresser dans ses performances. Le PSG démontre ainsi sa capacité à combiner investissements jeunes et renforts discrets mais stratégiques pour préparer le long terme.