Ligue 1, un nouveau renfort inattendu débarque au PSG

Mais le PSG ne s’est pas arrêté là. Selon les informations de Sport, le club de la capitale a récemment étoffé son équipe technique avec l’arrivée d’un nouveau kinésithérapeute de renom, venant renforcer le suivi médical et la préparation physique des joueurs. Pedro Barreiras, jusqu’alors au Benfica Lisbonne, rejoint Paris pour apporter son expertise et mettre en place des protocoles de soin et de récupération avancés. Cette intégration s’inscrit dans la volonté de Luis Enrique de réunir les meilleurs professionnels autour de l’effectif afin d’optimiser la santé et la disponibilité des joueurs tout au long de la saison.

Pedro Barreiras n’a pas tardé à exprimer son émotion à l’occasion de ce départ. « Je pars le cœur léger, avec une gratitude éternelle et la certitude que le Benfica restera toujours dans mon cœur. Ceux qui ont vécu l'expérience de ce club ne le quittent jamais vraiment », a confié le kinésithérapeute portugais dans des propos relayés par Le 10 Sport, soulignant la transition entre Lisbonne et la capitale française. Son rôle au PSG sera déterminant pour suivre les charges de travail et minimiser les risques de blessures dans un effectif sollicité sur tous les fronts.