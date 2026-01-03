Ligue 1, Monaco crie au scandale après la défaite contre l'OL

Après l’expulsion de Coulibaly pour un pied haut sur Tagliafico, Monaco a vu ses espoirs s’amenuiser. Sur ce point, Thiago Scuro s’est montré mesuré : « Après le carton rouge (de Coulibaly pour un pied haut sur Tagliafico), cela est devenu difficile, mais le carton rouge était justifié. Je n'ai rien à redire sur cette décision ». En revanche, il insiste : « Mais pour moi, le but de Thilo aurait dû être validé. Cela aurait pu changer le cours du match. C'est pourquoi, pour moi, cela a clairement eu un impact ». Des propos qui résument l’état d’esprit actuel à Monaco, partagé entre lucidité et frustration.

Malgré tout, Monaco refuse de sombrer dans le fatalisme. Le directeur sportif a rappelé que le club devait d’abord se regarder en face : « Ce que nous avons fait lors des derniers matchs de championnat n'est pas suffisant pour un club comme l'AS Monaco ». Il poursuit avec optimisme : « Compte tenu de l'effectif dont nous disposons, des performances que nous avons réalisées lors des deux derniers matchs, face à deux clubs de haut niveau, compte tenu de l'entraîneur et de l'adaptation de Sébastien Pocognoli à Monaco, bien sûr que ce n'est pas fini ». Convaincu du potentiel de rebond, il conclut : « J'ai pleinement confiance, je reste convaincu que nous pouvons continuer à jouer et à gagner des points lors de la deuxième moitié de la saison pour faire de Monaco un club de Ligue des champions, comme nous l'avons fait ces deux dernières années ». Une déclaration qui laisse entrevoir l’espoir d’un renouveau.