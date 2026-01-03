À Monaco, la colère le dispute à l’inquiétude. Une nouvelle défaite, un scénario frustrant et des décisions arbitrales jugées lourdes de conséquences ont ravivé les tensions après le revers concédé face à l’Olympique Lyonnais. Neuvième de Ligue 1, le club de la Principauté s’enfonce dans une dynamique négative qui contraste avec ses ambitions récentes. Entre faits de jeu, blessures répétées et remise en question interne, Monaco se retrouve à un tournant de sa saison. Une soirée qui laisse des traces et pose de nombreuses questions pour la suite.
Ligue 1, Monaco crie au scandale après la défaite contre l'OL
- AFP
Monaco enlisé dans une spirale négative
Battu 3-1 par l’OL lors de la 17e journée de Ligue 1, Monaco a concédé une sixième défaite lors de ses sept dernières sorties, n’arrachant qu’un seul succès face au PSG sur cette période. Un bilan préoccupant qui maintient Monaco dans le ventre mou du classement, avec la menace réelle de basculer dans la deuxième moitié du tableau. Pour un club habitué à jouer les premiers rôles, la situation commence à alerter dirigeants et supporters, d’autant que la dynamique sportive s’érode semaine après semaine. Cette nouvelle contre-performance face à Lyon s’inscrit ainsi dans une continuité inquiétante.
Sur le plan du match, Monaco a rapidement été confronté à l’adversité. Dès la dixième minute, le gardien Lukas Hradecky a dû céder sa place après un choc au genou, avant que Christian Mawissa ne sorte blessé à la demi-heure de jeu. Déjà privé de plusieurs cadres comme Paul Pogba, Vanderson, Ansu Fati ou Takumi Minamino, Monaco a dû composer avec un effectif amoindri et a aussi Mamadou Coulibaly se faire expulser contre l’OL, samedi. Un contexte difficile qui a pesé lourd sur le déroulement de la rencontre et sur la suite immédiate de la saison monégasque.
- AFP
Thiago Scuro fustige l’arbitrage de Monaco - Lyon
Au-delà du résultat, Monaco a vivement contesté certaines décisions arbitrales, notamment le but refusé à Thilo Kehrer. En zone mixte, le directeur sportif Thiago Scuro n’a pas caché sa frustration : « C'est très frustrant pour plusieurs raisons. Beaucoup de choses nous incombent en tant que club : le recrutement, la prévention des blessures... Nous sommes confrontés à des blessures systématiques qui ne devraient pas se produire. Nous allons trouver des solutions à ce problème. J'en assume l'entière responsabilité ». Une déclaration qui montre que Monaco ne se défausse pas totalement sur l’arbitrage, tout en soulignant un malaise plus profond.
Mais c’est bien la décision concernant le but de Thilo Kehrer qui a cristallisé la colère monégasque, comme le rapporte RMC Sport. Refusé pour une faute de Jordan Teze sur Corentin Tolisso, ce but aurait pu permettre à Monaco de mener 2-1. Thiago Scuro a été clair : « En menant 2-1 à ce moment du match, cela pouvait changer beaucoup de choses, surtout sur le plan émotionnel. Nous méritions de marquer. Nous jouions mieux. Je pense que jusqu'au moment du carton rouge, on jouait bien. Pour moi, nous montrions que nous avions la capacité de faire match nul et de nous battre pour gagner ». Une analyse qui renforce le sentiment d’injustice ressenti au sein du club.
- AFP
Thiago Scuro situe les responsabilités à Monaco
Après l’expulsion de Coulibaly pour un pied haut sur Tagliafico, Monaco a vu ses espoirs s’amenuiser. Sur ce point, Thiago Scuro s’est montré mesuré : « Après le carton rouge (de Coulibaly pour un pied haut sur Tagliafico), cela est devenu difficile, mais le carton rouge était justifié. Je n'ai rien à redire sur cette décision ». En revanche, il insiste : « Mais pour moi, le but de Thilo aurait dû être validé. Cela aurait pu changer le cours du match. C'est pourquoi, pour moi, cela a clairement eu un impact ». Des propos qui résument l’état d’esprit actuel à Monaco, partagé entre lucidité et frustration.
Malgré tout, Monaco refuse de sombrer dans le fatalisme. Le directeur sportif a rappelé que le club devait d’abord se regarder en face : « Ce que nous avons fait lors des derniers matchs de championnat n'est pas suffisant pour un club comme l'AS Monaco ». Il poursuit avec optimisme : « Compte tenu de l'effectif dont nous disposons, des performances que nous avons réalisées lors des deux derniers matchs, face à deux clubs de haut niveau, compte tenu de l'entraîneur et de l'adaptation de Sébastien Pocognoli à Monaco, bien sûr que ce n'est pas fini ». Convaincu du potentiel de rebond, il conclut : « J'ai pleinement confiance, je reste convaincu que nous pouvons continuer à jouer et à gagner des points lors de la deuxième moitié de la saison pour faire de Monaco un club de Ligue des champions, comme nous l'avons fait ces deux dernières années ». Une déclaration qui laisse entrevoir l’espoir d’un renouveau.