L’Olympique Lyonnais défiait l’AS Monaco, samedi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Un choc qui a tourné en faveur aux Gones et qui leur permettent de conforter leur place dans le top 5 (1-3). S’ils n’ont pas été flamboyants dans le jeu, les Lyonnais, à l’instar de Corentin Tolisso et Ruben Kluivert, savourent tout de même cette première victoire de l’année civile.
Tolisso, Kluivert et les réactions après Monaco - Lyon (1-3)
- AFP
Ruben Kluivert (défenseur de l’OL au micro de BeIN Sports) :
« Le sentiment est bon, on rentre à la maison avec les trois points. On est à deux points de l'OM. C'est une belle façon de commencer l'année, il faut continuer. Je me sens mieux de matchs en matchs. »
- AFP
Corentin Tolisso (milieu de l’OL au micro de BeIN Sports) :
« On mérite ce résultat. Ce qu'on fait depuis le début de saison est positif, il faut continuer. On a un groupe jeune, on a commis des erreurs qui nous ont parfois coûter des points. C'est à nous de grandir. On a fait un match complet, on a su être efficaces. On a très bien travaillé cette semaine, on les attendait en losange, ils ont joué comme ça. L'équipe de France ? C'est un objectif, je suis bien revenu. Dans l'état d'esprit, je suis présent. A moi de tout faire pour y aller. Ceux qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire (Michele Kang et Michael Gerlinger). La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir. »
- AFP
Maghnes Akliouche (attaquant de Monaco au micro de BeIN Sports) :
« Cette défaite fait mal. On voulait bien commencer, il va falloir travailler davantage. Il faut rebondir après ce match. Il y a les circonstances de jeu qui font qu'aujourd'hui ça ne l'a pas fait. Il faut se concentrer sur le futur, la saison est encore longue. »