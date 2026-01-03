Tolisso, Kluivert et les réactions après Monaco - Lyon (1-3)

« On mérite ce résultat. Ce qu'on fait depuis le début de saison est positif, il faut continuer. On a un groupe jeune, on a commis des erreurs qui nous ont parfois coûter des points. C'est à nous de grandir. On a fait un match complet, on a su être efficaces. On a très bien travaillé cette semaine, on les attendait en losange, ils ont joué comme ça. L'équipe de France ? C'est un objectif, je suis bien revenu. Dans l'état d'esprit, je suis présent. A moi de tout faire pour y aller. Ceux qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire (Michele Kang et Michael Gerlinger). La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir. »