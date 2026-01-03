Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYONAFP
Bour Han Amoussa

Tolisso, Kluivert et les réactions après Monaco - Lyon (1-3)

Les joueurs de l’OL ont réagi à la victoire contre Monaco, samedi.

L’Olympique Lyonnais défiait l’AS Monaco, samedi, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Un choc qui a tourné en faveur aux Gones et qui leur permettent de conforter leur place dans le top 5 (1-3). S’ils n’ont pas été flamboyants dans le jeu, les Lyonnais, à l’instar de Corentin Tolisso et Ruben Kluivert, savourent tout de même cette première victoire de l’année civile. 

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYONAFP

    Ruben Kluivert (défenseur de l’OL au micro de BeIN Sports) :

    « Le sentiment est bon, on rentre à la maison avec les trois points. On est à deux points de l'OM. C'est une belle façon de commencer l'année, il faut continuer. Je me sens mieux de matchs en matchs. »

    • Publicité
  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYONAFP

    Corentin Tolisso (milieu de l’OL au micro de BeIN Sports) :

    « On mérite ce résultat. Ce qu'on fait depuis le début de saison est positif, il faut continuer. On a un groupe jeune, on a commis des erreurs qui nous ont parfois coûter des points. C'est à nous de grandir. On a fait un match complet, on a su être efficaces. On a très bien travaillé cette semaine, on les attendait en losange, ils ont joué comme ça. L'équipe de France ? C'est un objectif, je suis bien revenu. Dans l'état d'esprit, je suis présent. A moi de tout faire pour y aller. Ceux qui ont pris la place de (Textor) ont fait un travail extraordinaire (Michele Kang et Michael Gerlinger). La difficulté quand on parle de l'OL dans le négatif, sur les réseaux, ça nous impacte aussi sur le terrain. Aujourd'hui, travailler dans une atmosphère plus que saine ça fait beaucoup de bien. C'est sûr que c'est mieux, on ne va pas se mentir. »

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYONAFP

    Maghnes Akliouche (attaquant de Monaco au micro de BeIN Sports) :

    « Cette défaite fait mal. On voulait bien commencer, il va falloir travailler davantage. Il faut rebondir après ce match. Il y a les circonstances de jeu qui font qu'aujourd'hui ça ne l'a pas fait. Il faut se concentrer sur le futur, la saison est encore longue. »

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

Coupe de France
Orleans crest
Orleans
ORL
Monaco crest
Monaco
ASM
Coupe de France
Lille crest
Lille
LIL
Lyon crest
Lyon
OL
0