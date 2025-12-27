Ligue 1, les valeurs marchandes hallucinantes de l'effectif du PSG

L’année 2025 restera comme un tournant majeur dans l’histoire du PSG. En remportant six titres - Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe de France, Trophée des Champions, Supercoupe d’Europe et Coupe Intercontinentale - le club parisien a signé la plus grande saison de son existence. Ce sextuplé, acquis sous la direction de Luis Enrique, a renforcé la crédibilité sportive du projet tout en dopant l’attractivité économique de l’effectif.

Ce succès n’est pas anodin sur le plan financier. Les performances collectives et individuelles ont mécaniquement fait grimper les cotes de nombreux joueurs, validant des choix de recrutement longtemps critiqués. Pour une fois sous l’ère QSI, la réussite sportive s’accompagne d’une plus-value patrimoniale massive.