Ligue 1 : la demande hallucinante du PSG avant d’affronter Chelsea en Ligue des champions

Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a publié la programmation télévisuelle de la 26e journée de Ligue 1, prévue du 13 au 15 mars. Parmi les affiches annoncées figurait un PSG – FC Nantes.

Mais le match pourrait ne jamais se tenir à cette date. Le club de la capitale sollicite un report afin d’aborder dans les meilleures conditions sa double confrontation européenne face à Chelsea, fixée au 11 mars au Parc des Princes puis au 17 mars à Stamford Bridge.

Dans son communiqué, la LFP précise : « Afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a saisi le Conseil d'Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026. La décision du Conseil d'Administration de la LFP sera connue dans les meilleurs délais ».

Le FC Nantes a donc déjà donné son feu vert. Reste désormais la validation officielle du Conseil d’Administration.