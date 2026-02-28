Le Paris Saint-Germain n’a pas tardé à se projeter. À peine sorti du barrage face à l’AS Monaco, le club parisien connaît son prochain défi européen : Chelsea FC en huitièmes de finale de la Ligue des champions de l’UEFA. Et avant même le premier duel, une demande formelle secoue déjà le calendrier national.
Ligue 1 : la demande hallucinante du PSG avant d’affronter Chelsea en Ligue des champions
Paris veut alléger son calendrier : PSG-Nantes reporté ?
Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a publié la programmation télévisuelle de la 26e journée de Ligue 1, prévue du 13 au 15 mars. Parmi les affiches annoncées figurait un PSG – FC Nantes.
Mais le match pourrait ne jamais se tenir à cette date. Le club de la capitale sollicite un report afin d’aborder dans les meilleures conditions sa double confrontation européenne face à Chelsea, fixée au 11 mars au Parc des Princes puis au 17 mars à Stamford Bridge.
Dans son communiqué, la LFP précise : « Afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a saisi le Conseil d'Administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026. La décision du Conseil d'Administration de la LFP sera connue dans les meilleurs délais ».
Le FC Nantes a donc déjà donné son feu vert. Reste désormais la validation officielle du Conseil d’Administration.
Un précédent récent en mémoire
Ce scénario rappelle un épisode récent. La saison dernière, le calendrier des Canaris avait déjà subi un ajustement en raison du quart de finale européen du PSG contre Aston Villa. Initialement prévu mi-avril 2025, le duel Nantes-Paris avait glissé au 22 avril pour permettre aux Parisiens de gérer leur double confrontation européenne.
L’histoire semble se répéter. Paris vise loin en Ligue des champions et entend optimiser chaque détail, même si les doutes subsistent encore dans l’effectif francilien vu les dernières prestations.
La 26e journée de Ligue 1 sous réserve
En attendant la décision définitive, voici la programmation annoncée :
Vendredi 13 mars
OM-Auxerre (20h45)
Samedi 14 mars
Lorient-Lens (17h, beIN SPORTS)
Angers-Nice (19h)
Monaco-Brest (21h05)
Dimanche 15 mars
Strasbourg-Paris FC (15h)
Le Havre-Lyon (17h15)
Metz-Toulouse (17h15)
Rennes-Lille (20h45)
Le feuilleton administratif commence. Et l’Europe, elle, n’attend personne.