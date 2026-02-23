Ligue 1 : Comment le vestiaire du PFC réagit au limogeage de Stéphane Gilli ?

D’après les informations rapportées par RMC Sport, la décision mûrissait depuis plusieurs jours. La lourde défaite face à RC Lens (5-0) au stade Jean-Bouin, point final d’une série de huit rencontres sans succès à domicile, a précipité les choses. Si Stéphane Gilli avait marqué l’histoire du club en le ramenant en Ligue 1, la dynamique sportive s’était nettement dégradée ces dernières semaines. Le jeu séduisant du début de saison s’était effacé au profit de prestations plus laborieuses, fragilisant la position de Stéphane Gilli malgré son crédit important en interne.

Dans l’intimité du groupe, le départ de Stéphane Gilli a provoqué un véritable choc. Toujours selon RMC Sport, l’entraîneur avait été informé en amont de son éviction imminente. Pourtant, fidèle à sa ligne de conduite, Stéphane Gilli a poursuivi sa mission sans faire de vague, allant chercher un point précieux à Toulouse FC (1-1). Ce professionnalisme a renforcé le respect que lui vouaient ses joueurs.

Le moment le plus marquant reste l’intervention du président Pierre Ferracci devant le groupe. La voix chargée d’émotion, il a confirmé la tendance et officialisé la fin de l’ère Stéphane Gilli. Dans la foulée, un communiqué a rendu hommage à l’ancien technicien : "Stéphane Gilli restera dans la mémoire de ceux qui aiment le club. […] Une conscience professionnelle hors-pair, un travail acharné, une loyauté et une gentillesse appréciées de tous auront marqué son passage au club". Des mots forts qui traduisent le lien particulier entre le dirigeant et Stéphane Gilli, artisan du renouveau.