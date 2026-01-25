Liga, les nouveaux renforts stratégiques du Barça

Le Barça aborde ce mercato hivernal avec une ligne directrice claire. Champion d’Espagne en titre, le club n’a pas bouleversé son effectif professionnel, en grande partie pour des raisons financières. L’encadrement sportif, désormais dirigé par Hansi Flick, a néanmoins obtenu un renfort ciblé avec le retour de João Cancelo en Catalogne. Une arrivée perçue comme un ajustement défensif précis, répondant à un besoin identifié sans remettre en cause l’équilibre général du groupe. Le Barça assume ainsi une fenêtre hivernale mesurée, en attendant un été jugé plus propice à de grandes manœuvres, notamment pour le recrutement d’un défenseur central de haut niveau.

Dans cette logique, le Barça concentre l’essentiel de ses efforts ailleurs. L’équipe première ne devrait pas accueillir d’autres recrues, mais le travail en coulisses est intense du côté de la réserve. Le Barça Atlètic s’apprête en effet à vivre un profond remaniement. Plusieurs jeunes éléments sont annoncés sur le départ, signe d’un cycle qui se termine. Andrés Cuenca, défenseur central de 18 ans, est ainsi pressenti pour rejoindre Côme en Serie A, tandis que Mamadou Mbacke devrait tenter sa chance en Major League Soccer. De son côté, l’ailier Dani Rodríguez pourrait être prêté au Dinamo Zagreb afin de poursuivre sa progression.