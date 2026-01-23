Le Barça doublé par le Real pour cette star de 17 ans ?

Le club catalan s'apprête à intégrer Ajay Tavares et Hamza Abdelkarim à ses effectifs et pourrait également recruter, dans les prochains mois, des joueurs évoluant actuellement en Croatie.

L'intérêt du Barça pour Cardoso Varela, titulaire indiscutable au Dinamo Zagreb à seulement 17 ans, n'est un secret pour personne. Les Catalans ont également les yeux rivés sur Rafael Belinho, qui a récemment quitté le club croate pour évoluer au NK Kustosija.

En septembre, le FC Barcelone a rencontré Belinho et ses représentants et a clairement indiqué son intérêt pour le joueur. Cependant, la concurrence s'annonce rude pour s'attacher ses services. Le Mirror rapporte en effet que des clubs comme le Real Madrid, Manchester United et Arsenal sont également intéressés par le jeune attaquant de 17 ans.

Pour l'instant, le Borussia Dortmund semble avoir fait le plus d'efforts pour recruter Belinho. Les représentants du jeune joueur se sont rendus en Allemagne ces derniers jours pour des discussions en tête-à-tête avec le club catalan. Ils entendent prendre de l'avance sur la concurrence, ce qui pourrait s'avérer nécessaire pour s'attacher ses services.

Recruter Belinho ne sera pas chose aisée pour Barcelone, mais leur relation privilégiée avec Andy Bara, l'agent du jeune talent, augmente leurs chances de conclure un accord si l'occasion se présente. Le club catalan a déjà fait venir Mikayil Faye et Lovro Chelfi du NK Kustosija ces dernières années, et il est fort probable qu'une opération similaire soit réalisée.

Reste à savoir si Barcelone passera à l'action pour Belinho, mais si tel est le cas, le club catalan aura de bonnes chances de le recruter.