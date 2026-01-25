4 recrues, le Barça appuie sur le champignon !

João Cancelo a déjà rejoint le club en provenance d'Al Hilal, et dans les prochains jours, quatre autres joueurs devraient rejoindre la Catalogne.

Le premier d'entre eux sera très probablement Hamza Abdelkarim. En début de semaine, il a été rapporté que le FC Barcelone avait trouvé un accord avec Al Ahly pour le transfert de l'attaquant de 18 ans, et selon MD, l'information a depuis été confirmée par Walid Salah El-Din, un des dirigeants sportifs du club égyptien.

« Oui, Hamza Abdelkarim va au FC Barcelone. Je lui souhaite beaucoup de succès pour qu'il puisse poursuivre sa carrière là-bas et s'y établir durablement, plutôt que de retourner en Égypte. »

Outre Abdelkarim, trois autres jeunes joueurs devraient signer au FC Barcelone avant la fermeture du mercato hivernal. Selon Fabrizio Romano, les transferts d'Ajay Tavares, Patricio Pacifico et Juwensley Onstein sont imminents.

D'après des informations en provenance d'Amérique du Sud, le FC Barcelone a trouvé un accord avec le club uruguayen Defensor Sporting pour le transfert de Pacifico. À l'instar d'Abdelkarim, le défenseur de 19 ans sera prêté, avec une option d'achat pour les Catalans.

Onstein serait la dernière recrue du Barça. Selon Matteo Moretto, un accord avec Genk est imminent pour le jeune international néerlandais, qui remplacerait Andrés Cuenca, lequel devrait rejoindre Côme avant la fin du mercato hivernal.

Ces quatre joueurs intégreraient initialement les équipes de jeunes du FC Barcelone. Cependant, Hansi Flick n'hésitant pas à faire appel à La Masia lorsque nécessaire, ils pourraient avoir l'opportunité de rejoindre l'équipe première dans les années à venir.