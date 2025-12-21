Liga, le Real Madrid hausse le ton pour Vinicius

Samedi soir, le Real Madrid a coché plusieurs cases importantes. Les Merengues se sont imposés contre Séville (2-0) en Liga, tandis que Kylian Mbappé a égalé un record symbolique de Cristiano Ronaldo avec 59 buts inscrits sur une année civile. Pourtant, dans l’après-match, l’attention s’est rapidement détournée de la performance collective pour se focaliser sur Vinicius. Remplacé en fin de rencontre, Vinicius a été sifflé par une partie du public du Santiago Bernabéu, signe d’un malaise persistant entre le joueur et une frange du madridismo.

Ce climat tendu ne date pas de cette seule rencontre. Déjà, lors du match de Copa del Rey contre Talavera, l’attitude de Vinicius sur le banc avait fortement irrité les supporters. En Liga, l’exigence autour de Vinicius est totale, et chaque geste, chaque réaction, est scruté avec attention. La sortie de terrain face à Séville n’a fait qu’accentuer cette fracture.