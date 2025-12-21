La victoire du Real Madrid face à Séville aurait dû être célébrée comme un nouveau jalon de la saison madrilène. Pourtant, un autre sujet s’est rapidement imposé dans le débat. Au cœur des discussions : Vinicius, dont l’attitude et les réactions ont ravivé les tensions autour de sa place au sein du club. Entre sifflets, messages symboliques et prise de position forte de la direction, le Real Madrid se retrouve à devoir gérer un dossier aussi sensible que stratégique.
Liga, le Real Madrid hausse le ton pour Vinicius
- Getty Images Sport
Une nouvelle victoire reléguée au second plan pour Vinicius
Samedi soir, le Real Madrid a coché plusieurs cases importantes. Les Merengues se sont imposés contre Séville (2-0) en Liga, tandis que Kylian Mbappé a égalé un record symbolique de Cristiano Ronaldo avec 59 buts inscrits sur une année civile. Pourtant, dans l’après-match, l’attention s’est rapidement détournée de la performance collective pour se focaliser sur Vinicius. Remplacé en fin de rencontre, Vinicius a été sifflé par une partie du public du Santiago Bernabéu, signe d’un malaise persistant entre le joueur et une frange du madridismo.
Ce climat tendu ne date pas de cette seule rencontre. Déjà, lors du match de Copa del Rey contre Talavera, l’attitude de Vinicius sur le banc avait fortement irrité les supporters. En Liga, l’exigence autour de Vinicius est totale, et chaque geste, chaque réaction, est scruté avec attention. La sortie de terrain face à Séville n’a fait qu’accentuer cette fracture.
- Getty Images Sport
Le message cinglant de Vinicius au Real Madrid
Dans les minutes suivant le coup de sifflet final, Vinicius a choisi de s’exprimer de manière indirecte. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant brésilien a publié des photos accompagnées d’une légende volontairement énigmatique : « … ». Un message interprété comme une réponse aux sifflets reçus. Dans la foulée, Vinicius a également changé sa photo de profil, délaissant une image sous le maillot du Real Madrid pour une photo avec la sélection brésilienne.
Pour la presse madrilène, ce geste de Vinicius n’a rien d’anodin. Il symboliserait un malaise plus profond et enverrait un signal fort à l’environnement du club. En Liga, où la pression médiatique est permanente, ce type de communication est immédiatement perçu comme un acte politique. Pour certains observateurs, Vinicius aurait franchi un cap, renforçant l’idée d’un point de rupture avec une partie des supporters.
- AFP
Le Real Madrid fait front derrière Vinicius Junior
Face à cette agitation, la direction du Real Madrid n’est pas restée silencieuse. Selon AS, le club a choisi de soutenir clairement Vinicius. Florentino Pérez, président du Real Madrid, aurait rappelé récemment à Vinicius la nécessité d’élever encore son niveau de performance, mais sans jamais remettre en cause son statut. Pour l’état-major madrilène, Vinicius demeure une star de l’effectif et un pilier du projet sportif en Liga.
Florentino Pérez se montrerait également sensible au professionnalisme de Vinicius et à son engagement quotidien. Le dialogue entre le joueur et la direction serait jugé fluide, loin de l’image d’un conflit ouvert, rapporte Foot Mercato. En interne, le Real Madrid considère que Vinicius reste un élément central, capable d’assumer son rôle malgré les critiques et la pression populaire.
- Getty Images Sport
Le Real Madrid ne compte pas lâcher Vinicius
Ce soutien affiché du Real Madrid pose néanmoins question. Vinicius est sous contrat jusqu’en 2027, et les discussions autour de son avenir n’avancent pas aussi vite que souhaité par le club. En Liga, la direction madrilène pourrait chercher, par cette prise de position ferme à sécuriser l’avenir de Vinicius et à lui envoyer un signal fort de confiance.
Malgré la grogne persistante d’une partie des supporters, le Real Madrid semble déterminé à protéger Vinicius et à maintenir un front uni. Reste à savoir si cette stratégie suffira à apaiser les tensions et à replacer Vinicius au centre du projet sportif, uniquement par ses performances sur le terrain.