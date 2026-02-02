Liga, la presse espagnole dézingue Alvaro Arbeloa et le Real Madrid

Avant ce succès laborieux, le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa sortait d’une semaine éprouvante. Battus lourdement à Lisbonne par Benfica (4-2) en Ligue des Champions, les Merengues ont quitté le top 8 et devront passer par des barrages, ironiquement face au même adversaire. En Liga, malgré la victoire contre le Rayo Vallecano, le contenu proposé par le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa a laissé une impression persistante de fragilité.

Le match avait pourtant bien débuté avec une inspiration individuelle de Vinicius Júnior. Mais l’égalisation de Jorge De Frutos après la pause a replongé le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa dans ses travers : manque de maîtrise, attaques désordonnées et nervosité croissante. Réduit à neuf après les expulsions de Pathé Ciss et Pep Chavarria, le Rayo a longtemps résisté avant de céder sur un penalty transformé par Kylian Mbappé dans les dernières minutes. Une victoire, certes, mais sans convaincre.