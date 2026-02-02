La victoire a été acquise, mais le malaise persiste. Ce dimanche, le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa s’est imposé péniblement face au Rayo Vallecano (2-1), conservant ainsi ses chances dans la course au titre en Liga. Pourtant, au Bernabéu, le sentiment dominant n’était pas la satisfaction. En Espagne, la presse s’est empressée de pointer du doigt Alvaro Arbeloa, désormais au cœur de toutes les interrogations.
Liga, la presse espagnole dézingue Alvaro Arbeloa et le Real Madrid
Une victoire trompeuse pour le Real Madrid
Avant ce succès laborieux, le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa sortait d’une semaine éprouvante. Battus lourdement à Lisbonne par Benfica (4-2) en Ligue des Champions, les Merengues ont quitté le top 8 et devront passer par des barrages, ironiquement face au même adversaire. En Liga, malgré la victoire contre le Rayo Vallecano, le contenu proposé par le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa a laissé une impression persistante de fragilité.
Le match avait pourtant bien débuté avec une inspiration individuelle de Vinicius Júnior. Mais l’égalisation de Jorge De Frutos après la pause a replongé le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa dans ses travers : manque de maîtrise, attaques désordonnées et nervosité croissante. Réduit à neuf après les expulsions de Pathé Ciss et Pep Chavarria, le Rayo a longtemps résisté avant de céder sur un penalty transformé par Kylian Mbappé dans les dernières minutes. Une victoire, certes, mais sans convaincre.
Les choix d’Alvaro Arbeloa au centre des critiques
Au-delà du résultat, ce sont les options tactiques d’Alvaro Arbeloa qui cristallisent les débats. En fin de rencontre, le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa a proposé une organisation jugée caricaturale : un seul défenseur de métier, David Alaba, épaulé par trois milieux reconvertis, tandis que l’attaque comptait cinq éléments offensifs. Une prise de risque extrême qui n’a pas échappé aux observateurs espagnols.
Le quotidien Sport résume le malaise : « Moins d’un mois s’est écoulé depuis, et pourtant, le temps semble interminable. Depuis, l’entraîneur originaire de Salamanque a décroché trois victoires : un succès convaincant face à Villarreal, une victoire offensive éclatante contre Monaco, et une victoire arrachée dans les arrêts de jeu face au Rayo Vallecano, réduit à neuf après avoir concédé un penalty. À cela s’ajoute la défaite humiliante lors de leur premier match de Coupe du Roi contre Albacete et la douloureuse défaite 4-2 face à Benfica, qui a fait sortir le club du top 8. Au-delà des résultats, le chaos tactique s’est accentué ». Une analyse sévère qui vise directement Alvaro Arbeloa.
Les médias ibériques enfoncent Arbeloa et le Real Madrid
Marca n’a pas été plus indulgent envers le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa : « Le Real Madrid joue très mal, mais ce sont les rois du chaos. » Le journal insiste sur cette capacité paradoxale à s’en sortir malgré un contenu jugé insuffisant. Le Bernabéu, lui aussi, a longtemps exprimé son mécontentement avant de se résoudre à célébrer une victoire arrachée dans la confusion.
« En ces temps incertains, on passe du sourire à la tristesse. Et le public du Bernabéu, bouillonnant de colère pendant presque toute la rencontre, n’a retrouvé sa joie que lors de l’attaque finale, dans le chaos ambiant. Il a alors pardonné à son équipe sa prestation catastrophique durant la majeure partie du match. Le Real Madrid a de nouveau mal joué, très mal même, et pendant longtemps. Mais lorsque la rencontre a sombré dans le chaos total, il a su arracher la victoire et rester à un point seulement du FC Barcelone », poursuit le média, dressant un constat sans concession sur l’ère Alvaro Arbeloa.
La presse ne croit pas au Real Madrid d’Alvaro Arbeloa
De son côté, AS va encore plus loin en évoquant un danger imminent pour le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa : « Le Real Madrid est au bord du gouffre. Un penalty transformé par Mbappé dans le temps additionnel a évité un nouvel effondrement au Real Madrid, hué par ses supporters. Bellingham s’est blessé. Le Rayo Vallecano a terminé la rencontre à neuf. » Pour le quotidien madrilène, si le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa reste mathématiquement dans la course, la dynamique inquiète profondément.
À un point du FC Barcelone, toujours leader, le Real Madrid d’Alvaro Arbeloa avance sur un fil. Entre résultats fragiles, critiques médiatiques et échéances européennes cruciales, la pression ne cesse de monter autour d’Alvaro Arbeloa, désormais sommé de trouver rapidement des réponses.