Barça, l'incroyable révélation de Joan Laporta sur Lionel Messi

Le temps n’efface pas toujours les blessures. Plusieurs années après un départ qui a bouleversé l’histoire du Barça, Joan Laporta a levé le voile sur une réalité longtemps restée dans l’ombre. Entre silences lourds de sens et gestes interprétés comme des signaux forts, Joan Laporta reconnaît aujourd’hui que le lien avec Lionel Messi a traversé une zone de turbulence inattendue. Derrière les sourires publics, les révélations récentes du dirigeant catalan exposent une relation fragilisée, mais pas totalement brisée, laissant planer une interrogation sur l’avenir émotionnel entre Barcelone et sa plus grande légende.

Lionel Messi a mis un vent à Joan Laporta

Au micro de Catalunya Ràdio, Joan Laporta a confirmé que la situation reste délicate avec l’ancien numéro 10. Le dirigeant espagnol n’a pas cherché à masquer la réalité en déclarant clairement : « Ma relation avec Messi n’est plus ce qu’elle était. Il y a eu un incident lors de la cérémonie du Ballon d’Or, où je suis allé le saluer, et il a estimé que nous ne devions pas nous saluer. Depuis, il y a eu un certain rapprochement, et j’espère que cela continuera. La relation est tendue, mais il reste une légende du FC Barcelone ». Joan Laporta reconnaît ainsi que cet épisode survenu à Paris a marqué un tournant émotionnel, symbolisant la fracture née après le départ forcé de la star en 2021, dans un contexte financier critique pour Barcelone.

Le président du Barça a également abordé un moment plus récent, lié au passage du champion du monde en Catalogne lors d’un rassemblement de l’Argentine. Joan Laporta a expliqué ne pas avoir été informé des intentions du joueur, précisant : « Je savais qu’il était à Barcelone car l’équipe nationale argentine y jouait, mais j’ignorais tout de l’autre raison. Il est clair que si Messi souhaite fouler la pelouse, il doit pouvoir le faire dès que possible. C’est son stade. Et c’est ce qui s’est passé ». Joan Laporta fait ici référence au passage de l’octuple Ballon d’Or au Camp Nou, un lieu qui reste intimement lié à son héritage. Il insiste néanmoins sur le respect intact envers cette figure historique, tout en laissant entendre que le processus de rapprochement dépendra du temps et des circonstances.