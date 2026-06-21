Les Pays-Bas mettent fin au règne du Brésil en Coupe du monde

Grâce à sa large victoire 5-1 contre la Suède, la sélection néerlandaise porte à 14 matchs sa série actuelle sans défaite en Coupe du monde, établissant ainsi un nouveau record.

Après un match nul inaugural face au Japon (2-2), les Néerlandais ont livré samedi l’une des meilleures performances du tournoi en dominant la Suède 5-1.

Selon le journal « AS », les Néerlandais ont ainsi battu le record précédemment détenu par le Brésil de Pelé, avec quatorze matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire.

Ironie du sort, la dernière défaite des Néerlandais en Coupe du monde remonte à la finale 2010 contre l’Espagne ; depuis, ils n’ont plus perdu dans le temps réglementaire.

En 2014, les Néerlandais avaient d’ailleurs gagné leurs trois rencontres de groupe, dont une face à l’Espagne, avant de s’incliner aux tirs au but en demi-finale contre l’Argentine.