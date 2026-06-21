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Les Pays-Bas mettent fin au règne du Brésil en Coupe du monde

Pays-Bas vs Suède
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Grâce à sa large victoire 5-1 contre la Suède, la sélection néerlandaise porte à 14 matchs sa série actuelle sans défaite en Coupe du monde, établissant ainsi un nouveau record.

Après un match nul inaugural face au Japon (2-2), les Néerlandais ont livré samedi l’une des meilleures performances du tournoi en dominant la Suède 5-1.

Selon le journal « AS », les Néerlandais ont ainsi battu le record précédemment détenu par le Brésil de Pelé, avec quatorze matchs consécutifs sans défaite dans le temps réglementaire.

Ironie du sort, la dernière défaite des Néerlandais en Coupe du monde remonte à la finale 2010 contre l’Espagne ; depuis, ils n’ont plus perdu dans le temps réglementaire.

En 2014, les Néerlandais avaient d’ailleurs gagné leurs trois rencontres de groupe, dont une face à l’Espagne, avant de s’incliner aux tirs au but en demi-finale contre l’Argentine. 

  • Nederland Nederlands elftal OranjeGetty Images

    Le Brésil reste invaincu depuis 13 matchs consécutifs.

    Comme une défaite aux tirs au but est officiellement considérée comme un match nul, la sélection néerlandaise est restée invaincue et a remporté la rencontre pour la troisième place face au Brésil.

    Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, les Pays-Bas n’avaient pas obtenu leur qualification et, par conséquent, ne comptent aucune défaite dans cette édition.

    Au Qatar, les Néerlandais ont conclu la phase de groupes avec deux victoires et un nul, avant d’éliminer les États-Unis (3-1) en huitièmes puis de céder face à l’Argentine aux tirs au but.

    Lors de l’édition 2026 en cours, les Néerlandais comptent pour l’instant un nul contre le Japon et une large victoire face à la Suède, prolongeant ainsi leur série historique sans défaite.

    Le précédent record, établi à 13 matchs consécutifs sans défaite, était détenu par le Brésil, champion du monde en 1958 et 1962. 

    Cette séquence s’est achevée en 1966 : le Brésil, battu 3-1 par la Hongrie, a alors quitté la compétition dès le premier tour.

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