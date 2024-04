Les gagnants et les perdants de la décision du Barça de garder Xavi comme entraineur

Après avoir insisté sur son départ à la fin de la saison, il a été confirmé que l'entraîneur des Blaugrana resterait en poste jusqu'en 2025.

C'est donc confirmé : Se queda. Fin janvier, Xavi avait clamé haut et fort qu'il quitterait le FC Barcelone à la fin de la saison et avait répété à qui voulait l'entendre qu'il ne reviendrait pas sur cette décision dans aucune circonstance. Une victoire en Ligue des champions ne suffirait pas, pas plus qu'une miraculeuse remontée en Liga. Il semblalit être complètement inflexible.

Sauf qu'il ne l'était pas. Le Barça, après des mois d'efforts, a convaincu son entraineur, qui semblait si certain de partir, de rester. La raison pour laquelle ils ont tant cherché à faire changer d'avis le légendaire milieu de terrain n'est pas tout à fait claire. Xavi n'a pas forcément démérité en Catalogne, mais on a l'impression qu'il a mené le club aussi loin qu'il le pouvait.

Les Blaugrana ont besoin d'un nouveau visage sur le banc, mais le Barça l'a tout de même convaincu de rester. L'entraîneur ira jusqu'au bout de son contrat, qui expire en 2025. La saison à venir s'annonce donc intéressante, puisque le Barça devra tenter de rivaliser avec un Real Madrid en pleine ascension, avec une équipe largement similaire à celle qui a parfois connu tant de difficultés en 2023-24. Quoi qu'il en soit, le spectacle devrait être intéressant.

GOAL fait le point sur les gagnants et les perdants de la décision de Xavi de rester à Barcelone...