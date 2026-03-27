Un simple match amical peut parfois avoir des répercussions bien plus larges qu’il n’y paraît. À l’approche d’une échéance majeure, chaque point compte et chaque résultat peut bouleverser la hiérarchie mondiale. Ces dernières heures, une dynamique inattendue s’est enclenchée en haut du classement FIFA, ouvrant la porte à un scénario aussi surprenant qu’inédit. Et si, sans jouer, l’équipe de France venait à s’emparer du trône mondial dès ce vendredi ?
Les Bleus premiers au classement FIFA ? Ça se précise
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La première place au classement FIFA à la portée des Bleus
Grâce à son succès convaincant face au Brésil (2-1), la France a réalisé une opération comptable particulièrement intéressante en récupérant provisoirement la deuxième place du classement FIFA. Avec un total de 1873,96 points, les Bleus ont légèrement devancé l’Argentine, désormais troisième avec 1873,33 unités. Devant eux, l’Espagne conserve encore la tête avec 1877,18 points, mais son avance reste fragile à l’approche de son prochain match.
Cette situation place la France dans une position idéale, dépendante désormais du résultat de la Roja face à la Serbie, ce vendredi (21h). Selon les estimations de RMC Sport, une défaite espagnole entraînerait une perte de points suffisamment importante pour permettre aux Tricolores de grimper à la première place sans même entrer sur le terrain. En revanche, un match nul laisserait les Espagnols en tête pour une marge très réduite, maintenant ainsi le suspense à son maximum.
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Un classement stratégique à l’approche du Mondial 2026
Même dans ce cas de figure, la France conserverait toutes ses chances de s’emparer du leadership mondial à très court terme. Une victoire lors du prochain match amical face à la Colombie pourrait suffire à inverser définitivement la tendance. Toutefois, la lutte reste ouverte, notamment avec l’Argentine, qui pourrait revenir à hauteur en cas de succès attendu face à la Mauritanie. Ce jeu d’équilibre illustre parfaitement la volatilité du classement FIFA, dont la prochaine mise à jour officielle est prévue au 1er avril, à l’issue de la trêve internationale.
Au-delà de l’aspect symbolique, cette possible ascension de la France au sommet du classement FIFA revêt une importance stratégique. Ce classement a déjà servi de base pour déterminer les têtes de série lors du tirage de la Coupe du monde 2026, et pourrait encore influencer certaines dynamiques à l’approche de la compétition. Si la première place reste accessoire face aux enjeux sportifs à venir, elle demeure un indicateur fort du niveau de performance actuel.