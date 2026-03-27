Les Bleus premiers au classement FIFA ? Ça se précise

Grâce à son succès convaincant face au Brésil (2-1), la France a réalisé une opération comptable particulièrement intéressante en récupérant provisoirement la deuxième place du classement FIFA. Avec un total de 1873,96 points, les Bleus ont légèrement devancé l’Argentine, désormais troisième avec 1873,33 unités. Devant eux, l’Espagne conserve encore la tête avec 1877,18 points, mais son avance reste fragile à l’approche de son prochain match.

Cette situation place la France dans une position idéale, dépendante désormais du résultat de la Roja face à la Serbie, ce vendredi (21h). Selon les estimations de RMC Sport, une défaite espagnole entraînerait une perte de points suffisamment importante pour permettre aux Tricolores de grimper à la première place sans même entrer sur le terrain. En revanche, un match nul laisserait les Espagnols en tête pour une marge très réduite, maintenant ainsi le suspense à son maximum.