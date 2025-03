Les 7 défis majeurs que le PSG devra surmonter face à Liverpool

Paris Saint-Germain vs Liverpool

Alors que le PSG domine la L1 sans rival, Liverpool arrive pour un examen européen. Au Parc, la bande à Luis Enrique ne devra rien laisser au hasard.

Le PSG navigue en Ligue 1 comme un géant parmi des nains : 9 victoires sur les 10 derniers matches, 29 buts marqués, un ballet offensif où Dembélé, Barcola et Doué s’amusent. Mais ce mercredi, à 21h, le Parc des Princes ne vibrera pas pour un numéro de cirque – il retiendra son souffle face à une véritable épreuve de vérité. Liverpool, colosse anglais aux six Coupes d’Europe, débarque avec son armada (Salah, Núñez, Szoboszlai) pour rappeler une réalité implacable : en Ligue des champions, Paris doit démontrer qu’il a franchi un cap.

Depuis 2020 et la finale perdue contre le Bayern, le club de la capitale a traversé des campagnes européennes contrastées. Si certaines éliminations ont laissé un goût amer (Real Madrid en 2022, Bayern en 2023), la demi-finale atteinte l’an passé montre que Paris avance. Contre les Reds d’Arne Slot – adversaire qui incarne à la fois la tradition et la modernité –, le PSG a l’opportunité de prouver qu’il fait désormais partie des références européennes. Luis Enrique, stratège en chef, le sait : avant le retour à Anfield, temple du football où même les géants vacillent, une victoire solide à domicile poserait un jalon décisif.

Mais comment faire plier une machine anglaise rodée, troisième attaque d’Europe (17 buts en C1), qui excelle à punir la moindre faille ? Comment briser la muraille défensive menée par Van Dijk ? La réponse tient en sept défis, sept clés tactiques et mentales que le PSG devra activer avec précision. Entre pressing intelligent, équilibre défensif et éclairs de génie de Dembélé, Paris joue plus qu’un match. Il façonne son avenir européen.