Les 5 finales de Grand Chelem les plus folles et imprévisibles de l'histoire

Si quelqu’un avait parié sur ce scénario avant le tournoi, on l’aurait pris pour un fou. Le Croate Goran Ivanišević, triple finaliste malheureux dans le temple du tennis, débarque à Londres à la 125e place mondiale. Miné par des blessures à l'épaule, il ne doit sa présence dans le tableau qu'à une invitation (wildcard) des organisateurs.

Personne ne le voit passer la première semaine. Pourtant, Ivanišević se hisse jusqu'en finale lors du fameux « People's Monday » (le lundi du peuple) face à l’Australien Patrick Rafter. Au bout d'un suspense insoutenable et dans une ambiance de corrida, Goran touche enfin au but en arrachant le cinquième set 9-7. C'est la première et unique fois qu’un invité soulève le trophée de Wimbledon. Un pur miracle sportif.



