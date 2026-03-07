La 25e journée de Ligue 1 réserve un duel intéressant dans le Nord. Le RC Lens accueille le FC Metz ce dimanche à 15h au stade Bollaert. Les Sang et Or voient une occasion de réduire l’écart avec le Paris Saint-Germain, battu la veille par l’AS Monaco (1-3) au Parc des Princes. Pourtant, les Messins arrivent avec des arguments inattendus.
Lens veut réduire l’écart avec le PSG, Metz envoie deux mauvaises nouvelles à Pierre Sage
- AFP
Lens veut profiter du faux pas parisien
La défaite du PSG au Parc des Princes face à Monaco change le décor du week-end. Lens peut désormais revenir plus près du leader du championnat. Une victoire face à Metz permettrait aux Artésiens de poursuivre la pression dans la course au sommet.
Les supporters lensois attendent une réaction forte. Le stade Bollaert promet encore une ambiance bouillante pour pousser l’équipe vers trois points précieux. L’enjeu dépasse la simple victoire : le club veut rester solidement engagé dans la lutte pour les places européennes, notamment celles qui ouvrent la porte de la Ligue des champions de l'UEFA.
Pour l’entraîneur Pierre Sage, ce rendez-vous exige une grande vigilance. Metz n’arrive pas dans le Nord pour faire de la figuration.
- AFP
Metz récupère deux pièces importantes
Le club lorrain prépare ce déplacement avec plusieurs ajustements dans son groupe. Selon les informations du quotidien L'Équipe, deux joueurs importants effectuent leur retour.
Le milieu messin retrouve en effet Gauthier Hein et Jessy Deminguet. Ces deux éléments jouent un rôle central dans l’organisation offensive de l’équipe. Leur présence apporte créativité et fluidité dans la construction du jeu. En revanche, Benjamin Stambouli reste indisponible pour cette rencontre.
Avec Hein et Deminguet, Metz récupère deux profils capables d’accélérer les transitions et de créer des décalages. Cette nouvelle donne complique forcément les plans lensois.
- AFP
Un souvenir de l’aller qui reste dans les têtes
Ce match possède également une dimension particulière pour le Racing. Lors de la confrontation aller, Metz avait surpris Lens. Les Grenats figurent parmi les rares équipes qui ont réussi à faire tomber les Sang et Or cette saison.
Ce souvenir nourrit forcément l’envie de revanche dans le camp artésien. Les joueurs veulent corriger cette fausse note et offrir une réponse devant leur public.
Bollaert affichera complet pour l’occasion. Dans ce stade réputé pour son atmosphère intense, Lens cherchera à imposer son rythme dès le début du match. Mais Metz, renforcé par ces retours, espère bien jouer les trouble-fête.