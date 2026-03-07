Lens veut réduire l’écart avec le PSG, Metz envoie deux mauvaises nouvelles à Pierre Sage

La défaite du PSG au Parc des Princes face à Monaco change le décor du week-end. Lens peut désormais revenir plus près du leader du championnat. Une victoire face à Metz permettrait aux Artésiens de poursuivre la pression dans la course au sommet.

Les supporters lensois attendent une réaction forte. Le stade Bollaert promet encore une ambiance bouillante pour pousser l’équipe vers trois points précieux. L’enjeu dépasse la simple victoire : le club veut rester solidement engagé dans la lutte pour les places européennes, notamment celles qui ouvrent la porte de la Ligue des champions de l'UEFA.

Pour l’entraîneur Pierre Sage, ce rendez-vous exige une grande vigilance. Metz n’arrive pas dans le Nord pour faire de la figuration.