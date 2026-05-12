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Lionel Messi Inter Miami 2026 MLSGetty
Thomas Hindle

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Le salaire record de Lionel Messi en MLS a été dévoilé, et Son Heung-Min pointe à une nette seconde place derrière la star de l’Inter Miami

L. Messi
Inter Miami CF
Major League Soccer
H. Son
Los Angeles FC

Lionel Messi devrait toucher cette année la somme record de 28,3 millions de dollars, soit plus que la masse salariale totale de tous les clubs de la MLS sauf deux, a révélé mardi après-midi l'association des joueurs de la MLS (MLSPA) dans la publication de ses données salariales. Les revenus de la star de l'Inter Miami ont augmenté de près de 40 % depuis l'année dernière. Parmi les autres joueurs les mieux payés figurent Son Heung-Min (LAFC), Rodrigo De Paul (Miami) et Chucky Lozano (San Diego).

  • Toronto FC v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Miami domine le marché des transferts

    Sans surprise, Miami a largement dépassé le budget de nombreux clubs de MLS. Le club compte trois joueurs parmi les mieux payés du championnat, dont le nouvel attaquant désigné German Berterame, qui touche 3,8 millions de dollars après un transfert très lucratif en provenance de la Liga MX. La masse salariale des Herons atteint 54,6 millions de dollars, soit près de 20 millions de plus que celle du LAFC, deuxième club le plus dépensier.

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  • Son Heung MinGetty

    D'autres grands noms sont également de la partie.

    Selon la MLSPA, l’attaquant vedette du LAFC, Son, est le deuxième joueur le mieux payé du championnat. Il percevra un peu plus de 11 millions de dollars cette saison. De Paul et Lozano ne sont toutefois pas loin derrière : l’Argentin empoche 9,7 millions de dollars et le Mexicain un peu plus de 9 millions.

    Juste derrière, on retrouve Miguel Almirón (7,8 M$) d’Atlanta, Emil Forsberg (6 M$) des New York Red Bulls et Sam Surridge (5,9 M$) de Nashville. Riqui Puig, du LA Galaxy, percevra 5,8 M$ malgré une saison blanche suite à sa deuxième opération du ligament croisé antérieur en deux ans.

  • Philadelphia Union v New York City FCGetty Images Sport

    Philadelphie bon dernier du classement des dépenses

    Certains clubs ont toutefois fait preuve de beaucoup plus de modération dans leurs dépenses. Le Philadelphia Union, souvent économe, affiche la masse salariale la plus faible de la ligue (11,7 millions de dollars). Le Sporting Kansas City (12,4 millions de dollars), le CF Montréal (13,4 millions de dollars) et Orlando City (13,7 millions de dollars) restent également dans une fourchette proche. Toutefois, l’arrivée d’Antoine Griezmann, dont le contrat de joueur désigné doit être officialisé cet été, devrait faire évoluer les chiffres pour Orlando.

  • Miguel Almiron Getty

    Une ambition indéniable

    Certains clubs se sont toutefois montrés bien plus ambitieux dans leurs dépenses. Les Vancouver Whitecaps, habituellement peu dépensiers, se sont propulsés dans le top 5, notamment grâce au salaire mirobolant versé à la légende allemande Thomas Müller. Atlanta United a lui aussi mis les bouchées doubles, avec une masse salariale totale de 27,9 millions de dollars, dont environ un quart revient à Almiron.

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