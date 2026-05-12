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Le salaire record de Lionel Messi en MLS a été dévoilé, et Son Heung-Min pointe à une nette seconde place derrière la star de l’Inter Miami
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Miami domine le marché des transferts
Sans surprise, Miami a largement dépassé le budget de nombreux clubs de MLS. Le club compte trois joueurs parmi les mieux payés du championnat, dont le nouvel attaquant désigné German Berterame, qui touche 3,8 millions de dollars après un transfert très lucratif en provenance de la Liga MX. La masse salariale des Herons atteint 54,6 millions de dollars, soit près de 20 millions de plus que celle du LAFC, deuxième club le plus dépensier.
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D'autres grands noms sont également de la partie.
Selon la MLSPA, l’attaquant vedette du LAFC, Son, est le deuxième joueur le mieux payé du championnat. Il percevra un peu plus de 11 millions de dollars cette saison. De Paul et Lozano ne sont toutefois pas loin derrière : l’Argentin empoche 9,7 millions de dollars et le Mexicain un peu plus de 9 millions.
Juste derrière, on retrouve Miguel Almirón (7,8 M$) d’Atlanta, Emil Forsberg (6 M$) des New York Red Bulls et Sam Surridge (5,9 M$) de Nashville. Riqui Puig, du LA Galaxy, percevra 5,8 M$ malgré une saison blanche suite à sa deuxième opération du ligament croisé antérieur en deux ans.
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Philadelphie bon dernier du classement des dépenses
Certains clubs ont toutefois fait preuve de beaucoup plus de modération dans leurs dépenses. Le Philadelphia Union, souvent économe, affiche la masse salariale la plus faible de la ligue (11,7 millions de dollars). Le Sporting Kansas City (12,4 millions de dollars), le CF Montréal (13,4 millions de dollars) et Orlando City (13,7 millions de dollars) restent également dans une fourchette proche. Toutefois, l’arrivée d’Antoine Griezmann, dont le contrat de joueur désigné doit être officialisé cet été, devrait faire évoluer les chiffres pour Orlando.
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Une ambition indéniable
Certains clubs se sont toutefois montrés bien plus ambitieux dans leurs dépenses. Les Vancouver Whitecaps, habituellement peu dépensiers, se sont propulsés dans le top 5, notamment grâce au salaire mirobolant versé à la légende allemande Thomas Müller. Atlanta United a lui aussi mis les bouchées doubles, avec une masse salariale totale de 27,9 millions de dollars, dont environ un quart revient à Almiron.