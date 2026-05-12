Selon la MLSPA, l’attaquant vedette du LAFC, Son, est le deuxième joueur le mieux payé du championnat. Il percevra un peu plus de 11 millions de dollars cette saison. De Paul et Lozano ne sont toutefois pas loin derrière : l’Argentin empoche 9,7 millions de dollars et le Mexicain un peu plus de 9 millions.

Juste derrière, on retrouve Miguel Almirón (7,8 M$) d’Atlanta, Emil Forsberg (6 M$) des New York Red Bulls et Sam Surridge (5,9 M$) de Nashville. Riqui Puig, du LA Galaxy, percevra 5,8 M$ malgré une saison blanche suite à sa deuxième opération du ligament croisé antérieur en deux ans.