Le revenant : comment Rodrygo a sauvé sa tête (et celle de Xabi Alonso) au Real Madrid

Part of the problem, it seemed, was that Alonso couldn't quite find the right position for Rodrygo. C'est un problème qu'Ancelotti avait également. Malgré tous les discours sur la polyvalence et le talent de Rodrygo - Jude Bellingham l'avait qualifié de 'joueur le plus doué techniquement' de l'effectif de Madrid en février dernier - il est clair que le Brésilien n'est pas un ailier naturel. Il l'a d'ailleurs admis en 2022, révélant qu'il préfère jouer en tant que deuxième attaquant ou numéro 10.

Ancelotti a maintenu Rodrygo sur les ailes pendant de longues périodes, et ne l'a utilisé au centre que lorsqu'il avait besoin d'un remplaçant pour Karim Benzema tandis que le Français luttait avec une dernière saison à Madrid marquée par les blessures. De son côté, Alonso est un type d'entraîneur différent. Il n'utilise des joueurs que là où ils conviennent de manière apparente et évidente à son système. Quiconque joue à droite doit soit maintenir la largeur, soit rentrer à l'intérieur. Ainsi, il n'y avait pas de place pour Rodrygo, qui a tendance à opérer dans l'interstice droit et à dériver vers le centre.

Ainsi, tandis que Rodrygo a été nommé parmi les remplaçants lors de 16 des 20 premiers matchs de Madrid en Liga et en Ligue des Champions de la saison, Alonso a préféré choisir des joueurs comme Brahim Diaz ou le nouveau recrue Franco Mastantuono pour accomplir des rôles rigides, qui sont devenus de plus en plus importants alors que Kylian Mbappe s'épanouissait en ayant la liberté de se déplacer sur toute la ligne d'attaque.