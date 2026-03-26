Marco Reus (36 ans) a encore attisé les rumeurs concernant un nouveau retour de Jadon Sancho (26 ans) au Borussia Dortmund.
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Le retour spectaculaire de Jadon Sancho au BVB a un défenseur de premier plan
Dans une interview accordée au Sport Bild, la légende du BVB a déclaré : « Je conseille avant tout à Jadon de chercher un endroit où il se sentira à nouveau à l'aise et pourra retrouver son jeu. Et si c'est au BVB, ce serait une bonne chose tant pour lui que pour Dortmund ! »
Reus, qui a été coéquipier de Sancho de 2017 à 2021 ainsi qu’au premier semestre 2024, a souligné ses qualités particulières : « J’ai rarement joué avec un joueur capable de prendre d’aussi bonnes décisions de manière instinctive et dans des situations difficiles. »
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Dortmund veut récupérer Sancho, mais pas à n'importe quel prix
Depuis plusieurs jours, on parle d'un nouveau retour de l'attaquant. Selon les informations du journal Bild, le BVB, et en premier lieu son président Hans-Joachim Watze, serait intéressé, mais uniquement à certaines conditions. Ainsi, malgré un transfert sans indemnité de transfert, le club ne souhaiterait pas verser de prime à la signature et proposerait au joueur un salaire maximal de cinq millions d'euros, plus des primes.
Sancho avait quitté le centre de formation de Manchester City pour rejoindre Dortmund en 2017, où il était devenu titulaire à partir de 2018. En 2021, il a été transféré à Manchester United pour 85 millions d'euros, mais n'a jamais vraiment réussi à s'y imposer. À l'hiver 2024, il est revenu au BVB pour six mois en prêt. Par la suite, ManUnited l'a prêté pour un an au FC Chelsea. Lors de la dernière année de son contrat, il a de nouveau été prêté, cette fois à Aston Villa. Pour le quatrième du classement de la Premier League, il n'a inscrit qu'un but et délivré trois passes décisives en 31 apparitions.
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Reus pourrait envisager de rester aux États-Unis
Reus, qui serait très ami avec Sancho, a rejoint le LA Galaxy en 2024. Son contrat avec ce club court jusqu'à fin 2027. À la fin de sa carrière, il deviendra ambassadeur de marque pour le BVB. Il a toutefois laissé entendre au magazine Sport Bild qu'il pouvait envisager de rester plus longtemps aux États-Unis.
Reus a déclaré : « Pour l'instant, nous nous sentons très bien ici en tant que famille. La question de savoir si nous continuerons à vivre ici après ma carrière dépend de plusieurs facteurs, mais en principe, nous pouvons envisager de rester plus longtemps. »
Jadon Sancho : ses statistiques pour la saison 2025/26
Interventions
31
Buts
1
Passes décisives
3
Minutes de jeu
1 520