Le retour spectaculaire de Jadon Sancho au BVB a un défenseur de premier plan

Depuis plusieurs jours, on parle d'un nouveau retour de l'attaquant. Selon les informations du journal Bild, le BVB, et en premier lieu son président Hans-Joachim Watze, serait intéressé, mais uniquement à certaines conditions. Ainsi, malgré un transfert sans indemnité de transfert, le club ne souhaiterait pas verser de prime à la signature et proposerait au joueur un salaire maximal de cinq millions d'euros, plus des primes.

Sancho avait quitté le centre de formation de Manchester City pour rejoindre Dortmund en 2017, où il était devenu titulaire à partir de 2018. En 2021, il a été transféré à Manchester United pour 85 millions d'euros, mais n'a jamais vraiment réussi à s'y imposer. À l'hiver 2024, il est revenu au BVB pour six mois en prêt. Par la suite, ManUnited l'a prêté pour un an au FC Chelsea. Lors de la dernière année de son contrat, il a de nouveau été prêté, cette fois à Aston Villa. Pour le quatrième du classement de la Premier League, il n'a inscrit qu'un but et délivré trois passes décisives en 31 apparitions.