Le Real Madrid vendu ? La décision hallucinante de Florentino Pérez

Florentino Pérez, face à l’évolution du football mondial, semble déterminé à franchir une étape que peu imaginaient jusque-là. Conscient que le modèle de socios limite la capacité d’investissement du Real Madrid, Florentino Pérez a longuement cherché une voie permettant de rivaliser avec les clubs détenus par des fonds privés ou souverains. Selon les informations relayées par plusieurs médias espagnols, notamment la Cadena SER, Florentino Pérez s’apprête à officialiser une vente de 10 % des parts du club à des investisseurs externes, à travers la création ou l’utilisation d’une société parallèle.

Cette structure permettrait d’injecter du capital frais sans altérer le contrôle du club, puisque Florentino Pérez et les socios conserveraient la majorité décisionnelle. Le Real Madrid resterait donc un club de socios, mais ouvrirait pour la première fois une brèche dans son fonctionnement historique. Pour Florentino Pérez, ce mécanisme représenterait une solution équilibrée : attirer des fonds sans renoncer à l’identité institutionnelle du club. La situation, selon lui, impose ce virage afin de rester compétitif sur le marché des transferts.